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خارطة تنبيهات #الإنذار_المبكر.. 9 مناطق ما بين الأتربة والأمطار

حالات مناخية متفاوتة وتشمل رياحًا سطحية نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء مناطق: (الجوف، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، وعسير، وجازان، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، ونجران) من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن مناطق نجران والجوف والشمالية، تشهد حالة من العوالق الترابية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية.

ووفقًا للهيئة، تشهد منطقتا عسير وجازان، حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، تبدأ في العاشرة صباحًا وتنتهي في السادسة مساء، وتشمل عدة محافظات بالمنطقتين.

وفي تنبيه آخر، أفادت الأرصاد بتعرض مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والشرقية، لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة في الرياض كلًّا من: (الأفلاج، والخرج، والدوادمي، والعاصمة الرياض، ورماح، وعفيف، ووادي الدواسر)، وتبدأ في التاسعة صباحًا، وتنتهي مع السابعة مساء؛ بينما تشمل في المدينة كلًّا من: (الحناكية، والمهد، وينبع)، وتبدأ من التاسعة صباحًا للسادسة مساء.

وفي مكة المكرمة تشمل الحالة كلًّا من: (القنفذة، والليث، وخليص، ورابغ، والخرمة، والمويه، وتربة، ورنية)، وتبدأ مع العاشرة صباحًا، وتنتهي في السادسة مساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خارطة تنبيهات #الإنذار_المبكر.. 9 مناطق ما بين الأتربة والأمطار
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء مناطق: (الجوف، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، وعسير، وجازان، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، ونجران) من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن مناطق نجران والجوف والشمالية، تشهد حالة من العوالق الترابية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية.

ووفقًا للهيئة، تشهد منطقتا عسير وجازان، حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، تبدأ في العاشرة صباحًا وتنتهي في السادسة مساء، وتشمل عدة محافظات بالمنطقتين.

وفي تنبيه آخر، أفادت الأرصاد بتعرض مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والشرقية، لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة في الرياض كلًّا من: (الأفلاج، والخرج، والدوادمي، والعاصمة الرياض، ورماح، وعفيف، ووادي الدواسر)، وتبدأ في التاسعة صباحًا، وتنتهي مع السابعة مساء؛ بينما تشمل في المدينة كلًّا من: (الحناكية، والمهد، وينبع)، وتبدأ من التاسعة صباحًا للسادسة مساء.

وفي مكة المكرمة تشمل الحالة كلًّا من: (القنفذة، والليث، وخليص، ورابغ، والخرمة، والمويه، وتربة، ورنية)، وتبدأ مع العاشرة صباحًا، وتنتهي في السادسة مساء.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
09:02 AM

خارطة تنبيهات #الإنذار_المبكر.. 9 مناطق ما بين الأتربة والأمطار

حالات مناخية متفاوتة وتشمل رياحًا سطحية نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء مناطق: (الجوف، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، وعسير، وجازان، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، ونجران) من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن مناطق نجران والجوف والشمالية، تشهد حالة من العوالق الترابية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية.

ووفقًا للهيئة، تشهد منطقتا عسير وجازان، حالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، تبدأ في العاشرة صباحًا وتنتهي في السادسة مساء، وتشمل عدة محافظات بالمنطقتين.

وفي تنبيه آخر، أفادت الأرصاد بتعرض مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والشرقية، لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة في الرياض كلًّا من: (الأفلاج، والخرج، والدوادمي، والعاصمة الرياض، ورماح، وعفيف، ووادي الدواسر)، وتبدأ في التاسعة صباحًا، وتنتهي مع السابعة مساء؛ بينما تشمل في المدينة كلًّا من: (الحناكية، والمهد، وينبع)، وتبدأ من التاسعة صباحًا للسادسة مساء.

وفي مكة المكرمة تشمل الحالة كلًّا من: (القنفذة، والليث، وخليص، ورابغ، والخرمة، والمويه، وتربة، ورنية)، وتبدأ مع العاشرة صباحًا، وتنتهي في السادسة مساء.

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