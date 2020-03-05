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توقعها "عاصفة ترابية" بهذه المناطق.. "الحصيني" مُنَبّهًا: لا تنسوا دعاء الريح

قال: على أهل الحلال تثبيت الخيام ومَن لديه مناسبة يحتاط.. "أجواء الرياض" جيدة

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، نشاطًا للرياح وفرصة تشكّل عاصفة ترابية على: (تبوك، والجوف، والشمالية، وحائل، وشمال المدينة، وشمال وغرب القصيم) غدًا "الجمعة"؛ إلا أن يصرفها الله.

وقال عبر "تويتر" اليوم: "لا تنسوا دعاء الريح، وآمل من قائدي المركبات الحذر، وأهل الحلال والمخيمات تثبيت الخيام، ومن لديه مناسبة يحتاط لذلك في المناطق السابق ذكرها".

وتابع: "متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مكة والمدينة والقصيم والباحة وعسير وجازان وشقراء وساجر وعفيف ووادي الدواسر وسدير والزلفي وما حولها".

وأردف: "لا أنصح بالكشتة الجمعة فيما سبق ذكره، والرياض العاصمة وجنوبها والشرقية وما بينها الأجواء جيدة الجمعة".

حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقعها "عاصفة ترابية" بهذه المناطق.. "الحصيني" مُنَبّهًا: لا تنسوا دعاء الريح
سبق

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، نشاطًا للرياح وفرصة تشكّل عاصفة ترابية على: (تبوك، والجوف، والشمالية، وحائل، وشمال المدينة، وشمال وغرب القصيم) غدًا "الجمعة"؛ إلا أن يصرفها الله.

وقال عبر "تويتر" اليوم: "لا تنسوا دعاء الريح، وآمل من قائدي المركبات الحذر، وأهل الحلال والمخيمات تثبيت الخيام، ومن لديه مناسبة يحتاط لذلك في المناطق السابق ذكرها".

وتابع: "متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مكة والمدينة والقصيم والباحة وعسير وجازان وشقراء وساجر وعفيف ووادي الدواسر وسدير والزلفي وما حولها".

وأردف: "لا أنصح بالكشتة الجمعة فيما سبق ذكره، والرياض العاصمة وجنوبها والشرقية وما بينها الأجواء جيدة الجمعة".

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:00 PM

توقعها "عاصفة ترابية" بهذه المناطق.. "الحصيني" مُنَبّهًا: لا تنسوا دعاء الريح

قال: على أهل الحلال تثبيت الخيام ومَن لديه مناسبة يحتاط.. "أجواء الرياض" جيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، نشاطًا للرياح وفرصة تشكّل عاصفة ترابية على: (تبوك، والجوف، والشمالية، وحائل، وشمال المدينة، وشمال وغرب القصيم) غدًا "الجمعة"؛ إلا أن يصرفها الله.

وقال عبر "تويتر" اليوم: "لا تنسوا دعاء الريح، وآمل من قائدي المركبات الحذر، وأهل الحلال والمخيمات تثبيت الخيام، ومن لديه مناسبة يحتاط لذلك في المناطق السابق ذكرها".

وتابع: "متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مكة والمدينة والقصيم والباحة وعسير وجازان وشقراء وساجر وعفيف ووادي الدواسر وسدير والزلفي وما حولها".

وأردف: "لا أنصح بالكشتة الجمعة فيما سبق ذكره، والرياض العاصمة وجنوبها والشرقية وما بينها الأجواء جيدة الجمعة".

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