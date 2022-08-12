عقب تنبيه الأرصاد الماطر.. "مدني عسير" يدعو للتقيد بالتعليمات

دعا إلى الابتعاد عن مسببات الخطر وعدم المجازفة بقطع مياه السيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (خميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والحرجة، وأحد رفيدة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وطريب)؛ حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ8 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إلى ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر؛ منوهًا بضرورة المتابعة والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa.