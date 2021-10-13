النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 57 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 44 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير الشرقية يفتتح الملتقى الأول للحد من الكوارث عبر الاتصال المرئي

المَحاور تشمل "تقييم قدرة المدن على الصمود في ظل التغير المناخي"

افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه، اليوم الأربعاء عبر الاتصال المرئي، الملتقى الأول بمناسبة اليوم الدولي للحد من الكوارث.

وتنظم أمانة المنطقة الشرقية هذا الملتقى، بمشاركة عدد من المختصين والمسؤولين من جهات عدة؛ منها البنك الدولي، والأمم المتحدة ويُعرف الملتقى بالأهداف العالمية للحد من مخاطر الكوارث وفق اتفاقيات الأمم المتحدة، وما ينتج عنها بهدف تحقيق إدارة مثالية بمختلف الجهات المشاركة.

وقال أمير المنطقة في كلمة ألقاها خلال المؤتمر: "يسرني في هذا اليوم أن أشارككم هذا الملتقى الدولي للحد من الكوارث، والذي يقام في كل عام لتعزيز الثقافة العالمية للوقاية من الكوارث والتأهب لها والتعامل مع نتائجها، إلى جانب الوعي العالمي والسياسات والممارسات الفعالة، وانطلاقًا من اهتمام القيادة الرشيدة بأمن المواطنين وسلامتهم وحماية الممتلكات والحد من مخاطر الكوارث بما يتوافق مع التوجيهات الوطنية والدولية للحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث بالكامل؛ فقد تم إعداد أطرها السياسة والتشريعية وجميع مؤسساتها بما يتماشى مع الهدف والغايات والأولويات الموضوعة ضمن رؤيتها الوطنية الشاملة.

وأضاف: هذه البلاد واحدة من أهم الواجهات الدولية لتخفيف آثار الأزمات والكوارث؛ وذلك بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة التي أسست منظومات تقوم على تقديم يد العون والإغاثة للمستحقين دون تمييز لجنس أو عرق أو دين؛ حيث جعلت الحاجة هي المعيار الوحيد لتقديم المساعدة.

ويتناول الملتقى عددًا من المحاور أبرزها "تقييم قدرة المدن على الصمود في ظل التغير المناخي"، و"دور الكود السعودي والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية"، وكيفية حماية المدن"، و"استمرارية إدارة الأعمال"، و"التطرق إلى أنظمة التوقع للمخاطر والإنذار المبكر ودورها في حماية المدن".

وقدّم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، شكره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته للملتقى، الذي يهدف إلى مواكبة الأحداث الدولية ولتفعيل الاسترشاد في إدارة مخاطر الكوارث من منظور متعدد الأخطار على جميع المستويات، وكذلك داخل جميع القطاعات، بهدف منع نشوء مخاطر الكوارث والحد من الكوارث القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة، والتي من شأنها أن تعزز الاستعداد للتصدي للكوارث والتعافي منها، ومن ثم تعزز القدرة على مواجهتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الشرقية يفتتح الملتقى الأول للحد من الكوارث عبر الاتصال المرئي
سبق

افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه، اليوم الأربعاء عبر الاتصال المرئي، الملتقى الأول بمناسبة اليوم الدولي للحد من الكوارث.

وتنظم أمانة المنطقة الشرقية هذا الملتقى، بمشاركة عدد من المختصين والمسؤولين من جهات عدة؛ منها البنك الدولي، والأمم المتحدة ويُعرف الملتقى بالأهداف العالمية للحد من مخاطر الكوارث وفق اتفاقيات الأمم المتحدة، وما ينتج عنها بهدف تحقيق إدارة مثالية بمختلف الجهات المشاركة.

وقال أمير المنطقة في كلمة ألقاها خلال المؤتمر: "يسرني في هذا اليوم أن أشارككم هذا الملتقى الدولي للحد من الكوارث، والذي يقام في كل عام لتعزيز الثقافة العالمية للوقاية من الكوارث والتأهب لها والتعامل مع نتائجها، إلى جانب الوعي العالمي والسياسات والممارسات الفعالة، وانطلاقًا من اهتمام القيادة الرشيدة بأمن المواطنين وسلامتهم وحماية الممتلكات والحد من مخاطر الكوارث بما يتوافق مع التوجيهات الوطنية والدولية للحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث بالكامل؛ فقد تم إعداد أطرها السياسة والتشريعية وجميع مؤسساتها بما يتماشى مع الهدف والغايات والأولويات الموضوعة ضمن رؤيتها الوطنية الشاملة.

وأضاف: هذه البلاد واحدة من أهم الواجهات الدولية لتخفيف آثار الأزمات والكوارث؛ وذلك بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة التي أسست منظومات تقوم على تقديم يد العون والإغاثة للمستحقين دون تمييز لجنس أو عرق أو دين؛ حيث جعلت الحاجة هي المعيار الوحيد لتقديم المساعدة.

ويتناول الملتقى عددًا من المحاور أبرزها "تقييم قدرة المدن على الصمود في ظل التغير المناخي"، و"دور الكود السعودي والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية"، وكيفية حماية المدن"، و"استمرارية إدارة الأعمال"، و"التطرق إلى أنظمة التوقع للمخاطر والإنذار المبكر ودورها في حماية المدن".

وقدّم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، شكره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته للملتقى، الذي يهدف إلى مواكبة الأحداث الدولية ولتفعيل الاسترشاد في إدارة مخاطر الكوارث من منظور متعدد الأخطار على جميع المستويات، وكذلك داخل جميع القطاعات، بهدف منع نشوء مخاطر الكوارث والحد من الكوارث القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة، والتي من شأنها أن تعزز الاستعداد للتصدي للكوارث والتعافي منها، ومن ثم تعزز القدرة على مواجهتها.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
01:25 PM

أمير الشرقية يفتتح الملتقى الأول للحد من الكوارث عبر الاتصال المرئي

المَحاور تشمل "تقييم قدرة المدن على الصمود في ظل التغير المناخي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
374

افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه، اليوم الأربعاء عبر الاتصال المرئي، الملتقى الأول بمناسبة اليوم الدولي للحد من الكوارث.

وتنظم أمانة المنطقة الشرقية هذا الملتقى، بمشاركة عدد من المختصين والمسؤولين من جهات عدة؛ منها البنك الدولي، والأمم المتحدة ويُعرف الملتقى بالأهداف العالمية للحد من مخاطر الكوارث وفق اتفاقيات الأمم المتحدة، وما ينتج عنها بهدف تحقيق إدارة مثالية بمختلف الجهات المشاركة.

وقال أمير المنطقة في كلمة ألقاها خلال المؤتمر: "يسرني في هذا اليوم أن أشارككم هذا الملتقى الدولي للحد من الكوارث، والذي يقام في كل عام لتعزيز الثقافة العالمية للوقاية من الكوارث والتأهب لها والتعامل مع نتائجها، إلى جانب الوعي العالمي والسياسات والممارسات الفعالة، وانطلاقًا من اهتمام القيادة الرشيدة بأمن المواطنين وسلامتهم وحماية الممتلكات والحد من مخاطر الكوارث بما يتوافق مع التوجيهات الوطنية والدولية للحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث بالكامل؛ فقد تم إعداد أطرها السياسة والتشريعية وجميع مؤسساتها بما يتماشى مع الهدف والغايات والأولويات الموضوعة ضمن رؤيتها الوطنية الشاملة.

وأضاف: هذه البلاد واحدة من أهم الواجهات الدولية لتخفيف آثار الأزمات والكوارث؛ وذلك بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة التي أسست منظومات تقوم على تقديم يد العون والإغاثة للمستحقين دون تمييز لجنس أو عرق أو دين؛ حيث جعلت الحاجة هي المعيار الوحيد لتقديم المساعدة.

ويتناول الملتقى عددًا من المحاور أبرزها "تقييم قدرة المدن على الصمود في ظل التغير المناخي"، و"دور الكود السعودي والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية"، وكيفية حماية المدن"، و"استمرارية إدارة الأعمال"، و"التطرق إلى أنظمة التوقع للمخاطر والإنذار المبكر ودورها في حماية المدن".

وقدّم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، شكره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته للملتقى، الذي يهدف إلى مواكبة الأحداث الدولية ولتفعيل الاسترشاد في إدارة مخاطر الكوارث من منظور متعدد الأخطار على جميع المستويات، وكذلك داخل جميع القطاعات، بهدف منع نشوء مخاطر الكوارث والحد من الكوارث القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة، والتي من شأنها أن تعزز الاستعداد للتصدي للكوارث والتعافي منها، ومن ثم تعزز القدرة على مواجهتها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,462
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,896
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,038
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,629

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة