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اقتلع الأشجار وأسقط المنازل.. إعصار "إيتا" شديد الخطورة يضرب نيكاراغوا

مصحوب بأمطار غزيرة ورياح عاتية.. ولم تعلن السلطات تسجيل وفيات

ضربت العاصفة إيتا المصنفة من الفئة الرابعة اليوم الساحل الشمالي لنيكاراغوا، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وفق ما أعلنت السلطات.

وتفصيلاً، قال مدير معهد نيكاراغوا للدراسات الإقليمية مارسيو باكا إن "تأثيره من الفئة الرابعة على مقياس سافير سيمبسون، مع رياح تصل سرعتها إلى 230 كيلومترًا في الساعة".

واقتلع الإعصار أشجارًا، وسقوف منازل في بيلوي، كبرى مدن الساحل الكاريبي لنيكاراغوا، التي عاش سكانها عشر ساعات صعاب، فيما لم تُفِد سلطات نيكاراغوا بتسجيل وفيات.


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اقتلع الأشجار وأسقط المنازل.. إعصار "إيتا" شديد الخطورة يضرب نيكاراغوا
سبق

ضربت العاصفة إيتا المصنفة من الفئة الرابعة اليوم الساحل الشمالي لنيكاراغوا، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وفق ما أعلنت السلطات.

وتفصيلاً، قال مدير معهد نيكاراغوا للدراسات الإقليمية مارسيو باكا إن "تأثيره من الفئة الرابعة على مقياس سافير سيمبسون، مع رياح تصل سرعتها إلى 230 كيلومترًا في الساعة".

واقتلع الإعصار أشجارًا، وسقوف منازل في بيلوي، كبرى مدن الساحل الكاريبي لنيكاراغوا، التي عاش سكانها عشر ساعات صعاب، فيما لم تُفِد سلطات نيكاراغوا بتسجيل وفيات.


04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
12:28 AM

اقتلع الأشجار وأسقط المنازل.. إعصار "إيتا" شديد الخطورة يضرب نيكاراغوا

مصحوب بأمطار غزيرة ورياح عاتية.. ولم تعلن السلطات تسجيل وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضربت العاصفة إيتا المصنفة من الفئة الرابعة اليوم الساحل الشمالي لنيكاراغوا، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وفق ما أعلنت السلطات.

وتفصيلاً، قال مدير معهد نيكاراغوا للدراسات الإقليمية مارسيو باكا إن "تأثيره من الفئة الرابعة على مقياس سافير سيمبسون، مع رياح تصل سرعتها إلى 230 كيلومترًا في الساعة".

واقتلع الإعصار أشجارًا، وسقوف منازل في بيلوي، كبرى مدن الساحل الكاريبي لنيكاراغوا، التي عاش سكانها عشر ساعات صعاب، فيما لم تُفِد سلطات نيكاراغوا بتسجيل وفيات.


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