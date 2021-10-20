النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ثقافي" وزارة التعليم ينظِّم مشروع الحوار الطلابي في "نيوم"

تشارك فيه إدارات الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات السعودية

ينظم النشاط الثقافي بوزارة التعليم مشروع الحوار الطلابي في مدينة المستقبل "نيوم" خلال الفترة 21 – 24 / 2 / 1441هـ تحت شعار"حوارات نيوم، وذلك ضمن سلسلة مشروعات خطة وكالة الوزارة للتعليم العام التي تنفذها في الميدان التعليمي.

ولفت منسق المشروع في الوزارة، الدكتور بندر العسيري، إلى أن المشروع الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، وتشارك فيه جميع إدارات التعليم بمختلف مناطق ومحافظات السعودية، ينفَّذ بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، يأتي في مقدمتهم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ومشروع نيوم. وسيشارك فيه بعض النخب الوطنية، من أبرزهم عضو مجلس الشورى والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني البروفيسور عبدالله الفوزان، وأستاذ الثقافة الإسلامية وإمام وخطيب جامع قباء الشيخ صالح المغامسي، ومدير إدارة الإعلام والاتصال في مشروع نيوم وائل نبيل.

وأشار الدكتور العسيري إلى حرص الوزارة على نواتج التعليم، وإبرازها من خلال مجموعة أوراق العمل التي يقدمها الطلاب المشاركون في المشروع باللغتين العربية والإنجليزية حول محورَي اللقاء (نيوم مدينة الحالمين والملهمين- من طويق إلى نيوم خطوات عملية)؛ إذ ستُعقد مجموعة من الجلسات الحوارية حولهما بمشاركة ضيوف المشروع.

وزارة التعليم مشروع الحوار الطلابي مدينة المستقبل نيوم تعليم تبوك

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"ثقافي" وزارة التعليم ينظِّم مشروع الحوار الطلابي في "نيوم"
سبق

ينظم النشاط الثقافي بوزارة التعليم مشروع الحوار الطلابي في مدينة المستقبل "نيوم" خلال الفترة 21 – 24 / 2 / 1441هـ تحت شعار"حوارات نيوم، وذلك ضمن سلسلة مشروعات خطة وكالة الوزارة للتعليم العام التي تنفذها في الميدان التعليمي.

ولفت منسق المشروع في الوزارة، الدكتور بندر العسيري، إلى أن المشروع الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، وتشارك فيه جميع إدارات التعليم بمختلف مناطق ومحافظات السعودية، ينفَّذ بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، يأتي في مقدمتهم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ومشروع نيوم. وسيشارك فيه بعض النخب الوطنية، من أبرزهم عضو مجلس الشورى والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني البروفيسور عبدالله الفوزان، وأستاذ الثقافة الإسلامية وإمام وخطيب جامع قباء الشيخ صالح المغامسي، ومدير إدارة الإعلام والاتصال في مشروع نيوم وائل نبيل.

وأشار الدكتور العسيري إلى حرص الوزارة على نواتج التعليم، وإبرازها من خلال مجموعة أوراق العمل التي يقدمها الطلاب المشاركون في المشروع باللغتين العربية والإنجليزية حول محورَي اللقاء (نيوم مدينة الحالمين والملهمين- من طويق إلى نيوم خطوات عملية)؛ إذ ستُعقد مجموعة من الجلسات الحوارية حولهما بمشاركة ضيوف المشروع.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
11:31 PM

"ثقافي" وزارة التعليم ينظِّم مشروع الحوار الطلابي في "نيوم"

تشارك فيه إدارات الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات السعودية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
34

ينظم النشاط الثقافي بوزارة التعليم مشروع الحوار الطلابي في مدينة المستقبل "نيوم" خلال الفترة 21 – 24 / 2 / 1441هـ تحت شعار"حوارات نيوم، وذلك ضمن سلسلة مشروعات خطة وكالة الوزارة للتعليم العام التي تنفذها في الميدان التعليمي.

ولفت منسق المشروع في الوزارة، الدكتور بندر العسيري، إلى أن المشروع الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، وتشارك فيه جميع إدارات التعليم بمختلف مناطق ومحافظات السعودية، ينفَّذ بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، يأتي في مقدمتهم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ومشروع نيوم. وسيشارك فيه بعض النخب الوطنية، من أبرزهم عضو مجلس الشورى والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني البروفيسور عبدالله الفوزان، وأستاذ الثقافة الإسلامية وإمام وخطيب جامع قباء الشيخ صالح المغامسي، ومدير إدارة الإعلام والاتصال في مشروع نيوم وائل نبيل.

وأشار الدكتور العسيري إلى حرص الوزارة على نواتج التعليم، وإبرازها من خلال مجموعة أوراق العمل التي يقدمها الطلاب المشاركون في المشروع باللغتين العربية والإنجليزية حول محورَي اللقاء (نيوم مدينة الحالمين والملهمين- من طويق إلى نيوم خطوات عملية)؛ إذ ستُعقد مجموعة من الجلسات الحوارية حولهما بمشاركة ضيوف المشروع.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,325
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,924
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,023
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,789

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة