النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بي.بي.سي" تؤكّد: 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في إيران بفيروس كورونا

وطهران تنفي وتزعم وفاة 34 فقط

قالت محطة "بي.بي.سي" باللغة الفارسية؛ نقلا عن مصادر طبية، إن 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في مدن إيرانية عدة من جرّاء فيروس كورونا، وذلك مقارنة ببيانات وزارة الصحة التي أعلنت وفاة 34 شخصاً.

ونفى كيانوش جهان بور؛ المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، على "تويتر"، يوم الجمعة، تقرير المحطة.

حتى بعدد وفيات يبلغ 34 تعد إيران صاحبة أعلى معدل للوفيات من جرّاء التفشي بعد الصين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ إن الولايات المتحدة عرضت المساعدة على التعامل مع فيروس كورونا في إيران، كما شكّك في استعداد طهران لتبادل المعلومات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس؛ في مؤتمر صحفي في جنيف، يوم الجمعة، إن فريقاً تابعاً للمنظمة سيصل إيران غد الأحد على أقرب تقدير أو يوم الإثنين.

فيروس كورونا الجديد إيران

الرئيسية/ محطات

اعلان
"بي.بي.سي" تؤكّد: 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في إيران بفيروس كورونا
سبق

قالت محطة "بي.بي.سي" باللغة الفارسية؛ نقلا عن مصادر طبية، إن 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في مدن إيرانية عدة من جرّاء فيروس كورونا، وذلك مقارنة ببيانات وزارة الصحة التي أعلنت وفاة 34 شخصاً.

ونفى كيانوش جهان بور؛ المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، على "تويتر"، يوم الجمعة، تقرير المحطة.

حتى بعدد وفيات يبلغ 34 تعد إيران صاحبة أعلى معدل للوفيات من جرّاء التفشي بعد الصين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ إن الولايات المتحدة عرضت المساعدة على التعامل مع فيروس كورونا في إيران، كما شكّك في استعداد طهران لتبادل المعلومات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس؛ في مؤتمر صحفي في جنيف، يوم الجمعة، إن فريقاً تابعاً للمنظمة سيصل إيران غد الأحد على أقرب تقدير أو يوم الإثنين.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
10:40 AM

"بي.بي.سي" تؤكّد: 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في إيران بفيروس كورونا

وطهران تنفي وتزعم وفاة 34 فقط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
709

قالت محطة "بي.بي.سي" باللغة الفارسية؛ نقلا عن مصادر طبية، إن 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في مدن إيرانية عدة من جرّاء فيروس كورونا، وذلك مقارنة ببيانات وزارة الصحة التي أعلنت وفاة 34 شخصاً.

ونفى كيانوش جهان بور؛ المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، على "تويتر"، يوم الجمعة، تقرير المحطة.

حتى بعدد وفيات يبلغ 34 تعد إيران صاحبة أعلى معدل للوفيات من جرّاء التفشي بعد الصين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ إن الولايات المتحدة عرضت المساعدة على التعامل مع فيروس كورونا في إيران، كما شكّك في استعداد طهران لتبادل المعلومات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس؛ في مؤتمر صحفي في جنيف، يوم الجمعة، إن فريقاً تابعاً للمنظمة سيصل إيران غد الأحد على أقرب تقدير أو يوم الإثنين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,878
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,468
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,750
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,011

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة