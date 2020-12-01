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بمشاركة "السعدون ".. "أمناء الجمعيات الأهلية "يعقدون اجتماعهم الأول عبر" زووم "

تستهدف دعم القطاع الخيري بالمملكة وفق رؤية 2030

عقد أمناء مجالس الجمعيات الأهلية عبر منصة الزووم اجتماعهم الأول بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعدون بن سعد السعدون، والأمين العام الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري وذلك لمناقشة مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشتركة.

وقال "السعدون" إن هذا الاجتماع يمثل نواة للعمل المشترك الذي يسهم في تعزيز العمل الخيري وتمكينه في المجتمع مؤكداً حرص حكومتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ على دعم القطاع الخيري وفق رؤية المملكة 2030، ودعا المجتمعون إلى بلورة الأفكار ومخرجات الاجتماع إلى برامج ومبادرات تسهم في التنمية الاجتماعية وتعزز قيم التكامل بين مختلف الجمعيات الأهلية.

فيما أشاد الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سلمان المطيري بحضور الأمناء وحرصهم على المشاركة في مناقشة القضايا المدرجة في الاجتماع، مثمناً جهود أمناء المجالس في الفترة السابقة وقال إنها جهود تذكر فتشكر وإن المرحلة القادمة تتطلب منا مضاعفة الجهد حتى نحقق الأهداف التنموية لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة.

وأكد " المطيري" بأن الاجتماع ناقش العديد من القضايا المهمة والتي ستكون لها نتائج مثمرة تعزز إسهامات الجمعيات الأهلية وتوسع من دائرة نفعها في المجتمع حيث اشتملت على أبعاد إستراتيجية تتعلق بالتنمية والاستدامة والتمكين مشيداً بتفاعل الأمناء ومشاركتهم البناء في الحوار والنقاش وكان هناك تطابق في الآراء والتوصيات.

واختتم "المطيري" تصريحه بشكره لرئيس مجلس الجمعيات الأهلية ونائبة وأمناء المجالس على اهتمامهم وحرصهم على إنجاح هذا الاجتماع متمنياً للجميع مزيداً من التوفيق والعمل الذي ينهض بالجمعيات الأهلية ليكون أنموذجاً رائداً يحتذى به في القطاع الخيري ليس على مستوى المملكة ولكن على مستوى العالم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بمشاركة "السعدون ".. "أمناء الجمعيات الأهلية "يعقدون اجتماعهم الأول عبر" زووم "
سبق

عقد أمناء مجالس الجمعيات الأهلية عبر منصة الزووم اجتماعهم الأول بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعدون بن سعد السعدون، والأمين العام الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري وذلك لمناقشة مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشتركة.

وقال "السعدون" إن هذا الاجتماع يمثل نواة للعمل المشترك الذي يسهم في تعزيز العمل الخيري وتمكينه في المجتمع مؤكداً حرص حكومتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ على دعم القطاع الخيري وفق رؤية المملكة 2030، ودعا المجتمعون إلى بلورة الأفكار ومخرجات الاجتماع إلى برامج ومبادرات تسهم في التنمية الاجتماعية وتعزز قيم التكامل بين مختلف الجمعيات الأهلية.

فيما أشاد الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سلمان المطيري بحضور الأمناء وحرصهم على المشاركة في مناقشة القضايا المدرجة في الاجتماع، مثمناً جهود أمناء المجالس في الفترة السابقة وقال إنها جهود تذكر فتشكر وإن المرحلة القادمة تتطلب منا مضاعفة الجهد حتى نحقق الأهداف التنموية لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة.

وأكد " المطيري" بأن الاجتماع ناقش العديد من القضايا المهمة والتي ستكون لها نتائج مثمرة تعزز إسهامات الجمعيات الأهلية وتوسع من دائرة نفعها في المجتمع حيث اشتملت على أبعاد إستراتيجية تتعلق بالتنمية والاستدامة والتمكين مشيداً بتفاعل الأمناء ومشاركتهم البناء في الحوار والنقاش وكان هناك تطابق في الآراء والتوصيات.

واختتم "المطيري" تصريحه بشكره لرئيس مجلس الجمعيات الأهلية ونائبة وأمناء المجالس على اهتمامهم وحرصهم على إنجاح هذا الاجتماع متمنياً للجميع مزيداً من التوفيق والعمل الذي ينهض بالجمعيات الأهلية ليكون أنموذجاً رائداً يحتذى به في القطاع الخيري ليس على مستوى المملكة ولكن على مستوى العالم.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
09:19 PM

بمشاركة "السعدون ".. "أمناء الجمعيات الأهلية "يعقدون اجتماعهم الأول عبر" زووم "

تستهدف دعم القطاع الخيري بالمملكة وفق رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد أمناء مجالس الجمعيات الأهلية عبر منصة الزووم اجتماعهم الأول بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعدون بن سعد السعدون، والأمين العام الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري وذلك لمناقشة مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشتركة.

وقال "السعدون" إن هذا الاجتماع يمثل نواة للعمل المشترك الذي يسهم في تعزيز العمل الخيري وتمكينه في المجتمع مؤكداً حرص حكومتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ على دعم القطاع الخيري وفق رؤية المملكة 2030، ودعا المجتمعون إلى بلورة الأفكار ومخرجات الاجتماع إلى برامج ومبادرات تسهم في التنمية الاجتماعية وتعزز قيم التكامل بين مختلف الجمعيات الأهلية.

فيما أشاد الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سلمان المطيري بحضور الأمناء وحرصهم على المشاركة في مناقشة القضايا المدرجة في الاجتماع، مثمناً جهود أمناء المجالس في الفترة السابقة وقال إنها جهود تذكر فتشكر وإن المرحلة القادمة تتطلب منا مضاعفة الجهد حتى نحقق الأهداف التنموية لمجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة.

وأكد " المطيري" بأن الاجتماع ناقش العديد من القضايا المهمة والتي ستكون لها نتائج مثمرة تعزز إسهامات الجمعيات الأهلية وتوسع من دائرة نفعها في المجتمع حيث اشتملت على أبعاد إستراتيجية تتعلق بالتنمية والاستدامة والتمكين مشيداً بتفاعل الأمناء ومشاركتهم البناء في الحوار والنقاش وكان هناك تطابق في الآراء والتوصيات.

واختتم "المطيري" تصريحه بشكره لرئيس مجلس الجمعيات الأهلية ونائبة وأمناء المجالس على اهتمامهم وحرصهم على إنجاح هذا الاجتماع متمنياً للجميع مزيداً من التوفيق والعمل الذي ينهض بالجمعيات الأهلية ليكون أنموذجاً رائداً يحتذى به في القطاع الخيري ليس على مستوى المملكة ولكن على مستوى العالم.

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