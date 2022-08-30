اختتام منافسات بطولة التايكوندو النسائية الأولى للكاروقي

شهدت تنافسية عالية للسيدات في أول لقاء رسمي للقتال

‬ اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو، منافسات بطولة التايكوندو النسائية الأولى للكاروقي "قتال" التي دارت رحاها بصالة جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة.

جاء ذلك، بمشاركة 11 فريقًا "أندلسية، أكاديمية الريم، وأندية وج، الشمس، رواد العرب، فنون آسيا، التحالف، خطوات الأبطال، العقيق، جامعة الأميرة نورة، أكاديمية أبرار".

أدار التحكيم طاقم نسائي سعودي، مكون من "سحر مؤمنة، صفاء النعماني، أروى عبدالحميد، نجود كمال، غالية غالي، علياء فادان، فاطمة ايت حمو".

وشهدت البطولة، مشاركة لاعبات المنتخب السعودي "دنيا أبوطالب، نورة العيسى، ثمار اليماني".

وتصدرت أكاديمية الريم، الترتيب العام لدرجتي الفتيات والسيدات، بقيادة المدربة ريم أبوبكر.

وحل خطوات الأبطال، ثانيًا، ويقف على هرم التدريب مها المنيعير، وأكاديمية أبرار ثالثًا، بقيادة الدولية أبرار بخاري، وراد العرب، رابعًا.

وأشرف على الجهاز الفني دنيا أبوطالب، وحصل نادي العقيق بقيادة نوال قنوني، على جائزة الفريق المثالي وأكاديمية الريم على جائزة الروح القتالية.

وفي منافسات الفراشات والزهرات، تصدر مركز أندلسية، بقيادة هيفاء صلاح، الترتيب العام، وأكاديمية الريم، وصيفًا، وفنون آسيا، ثالثًا، ونادي التحالف بتخطيط من المدربة رهف الجوهي، رابعًا.

وحصل مركز فايت تو فيت، بقيادة أسرار بالصغير، على جائزة الفريق المثالي، ورواد العرب على جائزة الروح القتالية.

وفي ختام البطولة، توجت مندوبة فرع وزارة الرياضة بجدة، رؤى قطان، الفائزات بجوائز البطولة، وأشادت بالجهود المبذولة في أول لقاء رسمي.

من جانبه، أثنى رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد بن طالع العمري، على العطاء الفني الذي تجسد خلال المنافسات.

وقال: إن المكسب الحقيقي الذي حصدناه في هذه البطولة تألق الطاقم النسائي على الصعيدين التحكيمي والتدريبي، معتبراً أن هذا سيسهم في تعزيز اللعبة.