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سنغافورة تسجل 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 3699

أكدت سنغافورة اليوم 447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 3699 حالة.

وأفادت وزارة الصحة السنغافورية بأن 404 من حالات الإصابة الجديدة ارتبطت بأماكن إقامة العمال المهاجرين.

سنغافورة فيروس كورونا الجديد

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سنغافورة تسجل 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أكدت سنغافورة اليوم 447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 3699 حالة.

وأفادت وزارة الصحة السنغافورية بأن 404 من حالات الإصابة الجديدة ارتبطت بأماكن إقامة العمال المهاجرين.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
07:30 PM
اخر تعديل
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
08:12 PM

سنغافورة تسجل 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 3699

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت سنغافورة اليوم 447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 3699 حالة.

وأفادت وزارة الصحة السنغافورية بأن 404 من حالات الإصابة الجديدة ارتبطت بأماكن إقامة العمال المهاجرين.

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