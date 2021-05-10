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9 مزايا لحماية المسافرين ضمن برنامج "تأمين كوفيد-19 للسفر"

كشفت عنها "التعاونية للتأمين" بتغطية تصل إلى 650 ألف ريال للفرد

كشفت شركة "التعاونية للتأمين" عن 9 مزايا ومنافع يشملها برنامج "تأمين كوفيد-19 للسفر"، الذي أطلقته مؤخرًا، ويهدف إلى حماية المواطنين من تبعات فيروس كورونا أثناء سفرهم إلى خارج المملكة، إضافة إلى تغطيات تأمين السفر الدولي الأخرى، والتي تصل تعويضاتها إلى 650 ألف ريال للفرد.

وتفصيلًا، يأتي برنامج "تأمين كوفيد-19 للسفر" بالتزامن مع السماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج، وحرصًا على توفير الأمان وراحة البال أثناء سفرهم ومساعدتهم على مواجهة الصعوبات التي قد تنتج بسبب انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.

ويوفر البرنامج التغطية التأمينية الكافية للمصاريف التي قد يتكبدها المواطن خلال سفره للخارج نتيجة انتشار فيروس كورونا في العالم، مثل إجراءات العزل أو تعليق الرحلات الدولية التي تضطر حكومات الدول إلى اتخاذها بشكل مفاجئ حسب تطورات انتشار الفيروس.

ويتيح البرنامج التغطية التأمينية لتكاليف الإقامة ذات الصلة بالحجر الصحي المرتبط بجائحة كورونا، كما يوفر التغطية ضد مخاطر السفر الدولي الأخرى والتي تشمل تغطية المصاريف الطبية الطارئة، وكذلك تكاليف إلغاء أو اختصار الرحلة لأسباب محددة أهمها الإصابة بفيروس كورونا؛ فضلًا عن تغطية تأخير الرحلة وتأخير وصول الأمتعة، وكذلك يوفر البرنامج عدة خدمات تتعلق بالحالات الطبية منها تكاليف الإخلاء والعودة الطبية للوطن.

وأطلقت "التعاونية للتأمين" برنامج تأمين كوفيد-19 بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي لخدمة المواطنين السعوديين المسافرين للخارج، ولتسهيل رحلة المواطن بأمان خارج الوطن.

وتعد المملكة العربية السعودية من أوائل دول العالم التي توفر التأمين ضد جائحة كورونا لمواطنيها من خلال برنامج تأمين كوفيد-19 للسفر؛ وهو ما يعكس اهتمام حكومة المملكة بالمواطن السعودي في كل مكان، من خلال وسائل وأساليب مبتكرة تضمن توفير الخدمات الصحية التي يحتاجها، في ظل انتشار تلك الجائحة العالمية.

شركة التعاونية للتأمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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9 مزايا لحماية المسافرين ضمن برنامج "تأمين كوفيد-19 للسفر"
سبق

كشفت شركة "التعاونية للتأمين" عن 9 مزايا ومنافع يشملها برنامج "تأمين كوفيد-19 للسفر"، الذي أطلقته مؤخرًا، ويهدف إلى حماية المواطنين من تبعات فيروس كورونا أثناء سفرهم إلى خارج المملكة، إضافة إلى تغطيات تأمين السفر الدولي الأخرى، والتي تصل تعويضاتها إلى 650 ألف ريال للفرد.

وتفصيلًا، يأتي برنامج "تأمين كوفيد-19 للسفر" بالتزامن مع السماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج، وحرصًا على توفير الأمان وراحة البال أثناء سفرهم ومساعدتهم على مواجهة الصعوبات التي قد تنتج بسبب انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.

ويوفر البرنامج التغطية التأمينية الكافية للمصاريف التي قد يتكبدها المواطن خلال سفره للخارج نتيجة انتشار فيروس كورونا في العالم، مثل إجراءات العزل أو تعليق الرحلات الدولية التي تضطر حكومات الدول إلى اتخاذها بشكل مفاجئ حسب تطورات انتشار الفيروس.

ويتيح البرنامج التغطية التأمينية لتكاليف الإقامة ذات الصلة بالحجر الصحي المرتبط بجائحة كورونا، كما يوفر التغطية ضد مخاطر السفر الدولي الأخرى والتي تشمل تغطية المصاريف الطبية الطارئة، وكذلك تكاليف إلغاء أو اختصار الرحلة لأسباب محددة أهمها الإصابة بفيروس كورونا؛ فضلًا عن تغطية تأخير الرحلة وتأخير وصول الأمتعة، وكذلك يوفر البرنامج عدة خدمات تتعلق بالحالات الطبية منها تكاليف الإخلاء والعودة الطبية للوطن.

وأطلقت "التعاونية للتأمين" برنامج تأمين كوفيد-19 بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي لخدمة المواطنين السعوديين المسافرين للخارج، ولتسهيل رحلة المواطن بأمان خارج الوطن.

وتعد المملكة العربية السعودية من أوائل دول العالم التي توفر التأمين ضد جائحة كورونا لمواطنيها من خلال برنامج تأمين كوفيد-19 للسفر؛ وهو ما يعكس اهتمام حكومة المملكة بالمواطن السعودي في كل مكان، من خلال وسائل وأساليب مبتكرة تضمن توفير الخدمات الصحية التي يحتاجها، في ظل انتشار تلك الجائحة العالمية.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
09:20 PM

9 مزايا لحماية المسافرين ضمن برنامج "تأمين كوفيد-19 للسفر"

كشفت عنها "التعاونية للتأمين" بتغطية تصل إلى 650 ألف ريال للفرد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركة "التعاونية للتأمين" عن 9 مزايا ومنافع يشملها برنامج "تأمين كوفيد-19 للسفر"، الذي أطلقته مؤخرًا، ويهدف إلى حماية المواطنين من تبعات فيروس كورونا أثناء سفرهم إلى خارج المملكة، إضافة إلى تغطيات تأمين السفر الدولي الأخرى، والتي تصل تعويضاتها إلى 650 ألف ريال للفرد.

وتفصيلًا، يأتي برنامج "تأمين كوفيد-19 للسفر" بالتزامن مع السماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج، وحرصًا على توفير الأمان وراحة البال أثناء سفرهم ومساعدتهم على مواجهة الصعوبات التي قد تنتج بسبب انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.

ويوفر البرنامج التغطية التأمينية الكافية للمصاريف التي قد يتكبدها المواطن خلال سفره للخارج نتيجة انتشار فيروس كورونا في العالم، مثل إجراءات العزل أو تعليق الرحلات الدولية التي تضطر حكومات الدول إلى اتخاذها بشكل مفاجئ حسب تطورات انتشار الفيروس.

ويتيح البرنامج التغطية التأمينية لتكاليف الإقامة ذات الصلة بالحجر الصحي المرتبط بجائحة كورونا، كما يوفر التغطية ضد مخاطر السفر الدولي الأخرى والتي تشمل تغطية المصاريف الطبية الطارئة، وكذلك تكاليف إلغاء أو اختصار الرحلة لأسباب محددة أهمها الإصابة بفيروس كورونا؛ فضلًا عن تغطية تأخير الرحلة وتأخير وصول الأمتعة، وكذلك يوفر البرنامج عدة خدمات تتعلق بالحالات الطبية منها تكاليف الإخلاء والعودة الطبية للوطن.

وأطلقت "التعاونية للتأمين" برنامج تأمين كوفيد-19 بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي لخدمة المواطنين السعوديين المسافرين للخارج، ولتسهيل رحلة المواطن بأمان خارج الوطن.

وتعد المملكة العربية السعودية من أوائل دول العالم التي توفر التأمين ضد جائحة كورونا لمواطنيها من خلال برنامج تأمين كوفيد-19 للسفر؛ وهو ما يعكس اهتمام حكومة المملكة بالمواطن السعودي في كل مكان، من خلال وسائل وأساليب مبتكرة تضمن توفير الخدمات الصحية التي يحتاجها، في ظل انتشار تلك الجائحة العالمية.

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