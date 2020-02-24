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"العجلان": توجيه ولي العهد بتطوير محاور الطرق بالرياض ينعكس على جاذبية الاستثمارات

قال: يعزّز من منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالعاصمة الأسرع نمواً في العالم

اعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان؛ أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بالمدينة، سيعزّز من منظومة النقل والخدمات اللوجستية بما يتواكب مع تطور الرياض كإحدى أسرع عواصم العالم نمواً.

وأضاف العجلان؛ أن هذا التطوير ينعكس على نمو وتوسع الأنشطة التجارية والاقتصادية والتنموية بالعاصمة ويرفع تنافسيتها كوجهة جاذبة للاستثمارات ولاسيما مع المشروعات النوعية الكبرى التي تم اعتمادها وتشمل مشروعات في البنى التحتية والتنموية في عديد من المجالات والقطاعات المختلفة.

ووجّه الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على ما تجده المشاريع التنموية من اهتمام ورعاية.

وأشار العجلان؛ إلى أن ما تضمنه التوجيه الكريم من الارتقاء بمستوى منظومة النقل عبر تفعيل الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزاً ومحوراً رئيساً في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز دورها القيادي كإحدى حواضر العالم الكبرى، انطلاقاً من توجهات برامج "رؤية السعودية 2030" سينعكس على كل الأنشطة الاقتصادية في محاور العاصمة، كما يسهم في شمولية التوسع العمراني والتنموي، ولاسيما مع ما تشهده الرياض من توسع كبير عبر كل محاورها وزيادة سكانية مستمرة.

يُذكر ان البرنامج يشتمل تنفيذ وتطوير 400 كيلو متر من عناصر شبكة الطرق، عبر إضافة طرق جديدة ورفع مستوى المحاور القائمة وربطها ببعضها بعضاً.

عجلان العجلان الأمير محمد بن سلمان تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بمدينة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العجلان": توجيه ولي العهد بتطوير محاور الطرق بالرياض ينعكس على جاذبية الاستثمارات
سبق

اعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان؛ أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بالمدينة، سيعزّز من منظومة النقل والخدمات اللوجستية بما يتواكب مع تطور الرياض كإحدى أسرع عواصم العالم نمواً.

وأضاف العجلان؛ أن هذا التطوير ينعكس على نمو وتوسع الأنشطة التجارية والاقتصادية والتنموية بالعاصمة ويرفع تنافسيتها كوجهة جاذبة للاستثمارات ولاسيما مع المشروعات النوعية الكبرى التي تم اعتمادها وتشمل مشروعات في البنى التحتية والتنموية في عديد من المجالات والقطاعات المختلفة.

ووجّه الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على ما تجده المشاريع التنموية من اهتمام ورعاية.

وأشار العجلان؛ إلى أن ما تضمنه التوجيه الكريم من الارتقاء بمستوى منظومة النقل عبر تفعيل الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزاً ومحوراً رئيساً في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز دورها القيادي كإحدى حواضر العالم الكبرى، انطلاقاً من توجهات برامج "رؤية السعودية 2030" سينعكس على كل الأنشطة الاقتصادية في محاور العاصمة، كما يسهم في شمولية التوسع العمراني والتنموي، ولاسيما مع ما تشهده الرياض من توسع كبير عبر كل محاورها وزيادة سكانية مستمرة.

يُذكر ان البرنامج يشتمل تنفيذ وتطوير 400 كيلو متر من عناصر شبكة الطرق، عبر إضافة طرق جديدة ورفع مستوى المحاور القائمة وربطها ببعضها بعضاً.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
02:09 PM
اخر تعديل
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
02:23 PM

"العجلان": توجيه ولي العهد بتطوير محاور الطرق بالرياض ينعكس على جاذبية الاستثمارات

قال: يعزّز من منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالعاصمة الأسرع نمواً في العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان؛ أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بالمدينة، سيعزّز من منظومة النقل والخدمات اللوجستية بما يتواكب مع تطور الرياض كإحدى أسرع عواصم العالم نمواً.

وأضاف العجلان؛ أن هذا التطوير ينعكس على نمو وتوسع الأنشطة التجارية والاقتصادية والتنموية بالعاصمة ويرفع تنافسيتها كوجهة جاذبة للاستثمارات ولاسيما مع المشروعات النوعية الكبرى التي تم اعتمادها وتشمل مشروعات في البنى التحتية والتنموية في عديد من المجالات والقطاعات المختلفة.

ووجّه الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على ما تجده المشاريع التنموية من اهتمام ورعاية.

وأشار العجلان؛ إلى أن ما تضمنه التوجيه الكريم من الارتقاء بمستوى منظومة النقل عبر تفعيل الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزاً ومحوراً رئيساً في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز دورها القيادي كإحدى حواضر العالم الكبرى، انطلاقاً من توجهات برامج "رؤية السعودية 2030" سينعكس على كل الأنشطة الاقتصادية في محاور العاصمة، كما يسهم في شمولية التوسع العمراني والتنموي، ولاسيما مع ما تشهده الرياض من توسع كبير عبر كل محاورها وزيادة سكانية مستمرة.

يُذكر ان البرنامج يشتمل تنفيذ وتطوير 400 كيلو متر من عناصر شبكة الطرق، عبر إضافة طرق جديدة ورفع مستوى المحاور القائمة وربطها ببعضها بعضاً.

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