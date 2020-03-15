"فيروس سياسي".. الصين تتهم أمريكا باستغلال "كورونا" في تشويه صورتها

اعتبرت أن واشنطن تكيل بمكيالين

اتهمت وكالة أنباء الصين الجديد "شينخوا"، اليوم (الأحد)، بعض الساسة الأمريكيين باستخدام فيروس كورونا كسلاح لتشويه الصين، في الوقت الذي تصاعدت فيه حرب كلامية بين البلدين بشأن طريقة تصدي بكين للتفشي.

وهاجمت "شينخوا" الساسة الأمريكيين، الذين يطلقون على الفيروس اسم "فيروس ووهان" أو "الفيروس الصيني".

واعتبرت الوكالة أن واشنطن "تكيل بمكيالين"، فيما يتعلق بتقييم إجراءات العزل في مدينة ووهان، وهي بؤرة الفيروس الذي ظهر في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، مقارنة بنظرتها للعزل الذي فرضته إيطاليا في الآونة الأخيرة.

واتهمت "شينخوا" مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين ووزير الخارجية مايك بومبيو بـ"نشر فيروس سياسي واستخدامه للتقليل من شأن الصين"، على حد ذكرها.

وكان "أوبراين" قد اعبر الأسبوع الماضي أن "رد الصين على فيروس كورونا كان بطيئاً مما كلف العالم شهرين كان يمكن أن يستعد خلالهما لانتشار المرض"، وهي تصريحات أغضبت الصين.

وفي موازاة ذلك، أشار "بومبيو" إلى أن البيانات المنقوصة من الصين أدت إلى عرقلة الرد الأمريكي على تفشي فيروس كورونا .