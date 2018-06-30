"هلال الطائف" يباشر 73 حالة بينها 6 أزمات قلبية بـ "سوق عكاظ"

بمشاركة 170 متطوعاً ومتطوعة لخدمة الزوّار طيلة أيام الفعاليات

جسّد 170 متطوعاً ومتطوعة روح العمل الجماعي في سوق عكاظ عبر هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتزامن مع بدء انطلاق فعاليات السوق في دورته الـ ١٢ لهذا العام، حيث باشر "هلال الطائف" 73 حالة؛ بينها 6 أزمات قلبية نقل منها 15 حالة للمستشفيات، فيما عالج الباقين بالموقع .

وتم تسخير التجهيزات والاستعدادات كافة لتقديم الخدمات لمرتادي السوق من مباشرة جميع الحالات الإسعافية والطارئة إن وجدت - لا قدر الله .

وعملت الهيئة على تدريب المتطوعين والمتطوعات وتجهيزهم بأعلى المعايير التي ستسهم في العملية الإسعافية بكل احترافية لحين وصول المختصّين من الجهات الإسعافية، في حين تشمل مشاركة الهيئة ١٢ مركبة إسعاف، وعربتي قولڤ، إضافة إلى ٢٠ فرقة إسعافية راجلة متمركزة في جميع مرافق السوق، ضمن الخطة التي وضعتها الهيئة للمشاركة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي؛ قائلا: إن إحصائية الحالات ٧٣ حالة من بداية المهرجان حتى الآن؛ منها ٦حالات أزمات قلبية، تنوّعت الحالات المتبقية بين مرضية بسيطة وحالات سقوط وأزمات تنفسية وانخفاض سكر وكذلك جروح.

وأضاف الثبيتي: تمّ نقل ١٥ حالة منها للمركز الصحي والمستشفيات فيما تم علاج الآخرين بالمواقع .