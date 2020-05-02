قلد قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ ومساعده بالمنطقة اللواء صالح بن عبدالله القحطاني المقدم فيصل بن حسين أبو ساق، المتحدث الرسمي لقيادة حرس الحدود بمنطقة نجران رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة عقيد.
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"أبو ساق" عقيدًا بحرس الحدود
قلد قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ ومساعده بالمنطقة اللواء صالح بن عبدالله القحطاني المقدم فيصل بن حسين أبو ساق، المتحدث الرسمي لقيادة حرس الحدود بمنطقة نجران رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة عقيد.
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"أبو ساق" عقيدًا بحرس الحدودصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-02
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
08:06 PM
اخر تعديل
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
10:58 PM
"أبو ساق" عقيدًا بحرس الحدود
قلد قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ ومساعده بالمنطقة اللواء صالح بن عبدالله القحطاني المقدم فيصل بن حسين أبو ساق، المتحدث الرسمي لقيادة حرس الحدود بمنطقة نجران رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة عقيد.
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