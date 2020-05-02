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"أبو ساق" عقيدًا بحرس الحدود

قلد قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ ومساعده بالمنطقة اللواء صالح بن عبدالله القحطاني المقدم فيصل بن حسين أبو ساق، المتحدث الرسمي لقيادة حرس الحدود بمنطقة نجران رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة عقيد.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"أبو ساق" عقيدًا بحرس الحدود
سبق

قلد قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ ومساعده بالمنطقة اللواء صالح بن عبدالله القحطاني المقدم فيصل بن حسين أبو ساق، المتحدث الرسمي لقيادة حرس الحدود بمنطقة نجران رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة عقيد.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
08:06 PM
اخر تعديل
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
10:58 PM

"أبو ساق" عقيدًا بحرس الحدود

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
3
1,953

قلد قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ ومساعده بالمنطقة اللواء صالح بن عبدالله القحطاني المقدم فيصل بن حسين أبو ساق، المتحدث الرسمي لقيادة حرس الحدود بمنطقة نجران رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة عقيد.

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