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فيديو مخيف.. أطفال يلعبون بـ"حبل موت سام" في فيتنام

حين لا يجدون حبلًا من القطن

في مشهد مخيف لا يصدق، لم يجد هؤلاء الأطفال في فيتنام حبلًا من القطن يلعبون به قفز الحبل؛ فقرروا اللعب بـ"حبل موت سام"، إنه حية ميته ضخمة، حوّلها الأطفال إلى لعبة لقفز الحبل، وسط تشجيع الأهل.

وتحت عنوان "هذه لعبة قفز الحبل بين أطفال فيتنام"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إنه مشهد لا يصدق، الْتقطَ في هذا البلد الآسيوي، ثلاثة أطفال يلعبون ويغنون ويضحكون، ولعبتهم حية ميتة، يمسك طفل برأسها وتمسك طفلة بالذيل، ويطوحانه بينما تقفز فوقه طفلة ثالثة.

ونسمع في الفيديو صوت تشجيع امرأة للأطفال على مواصلة اللعب، وهي تلتقط بكاميراتها الفيديو الذي أثار الدهشة وجذبت نسخته الأصلية حوالى 80 ألف مشاهدة في يومين.

وتقول "الديلي ميل": إن في فيتنام تنوّع بيئي هائل، ومجموعة ضخمة من أنواع الثعابين؛ بينها 37 نوعًا من الحيات السامة، ومنها الكوبرا والثعابين المرجانية وحيات وأفاعي الحفر.

أطفال فيتنام

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فيديو مخيف.. أطفال يلعبون بـ"حبل موت سام" في فيتنام
سبق

في مشهد مخيف لا يصدق، لم يجد هؤلاء الأطفال في فيتنام حبلًا من القطن يلعبون به قفز الحبل؛ فقرروا اللعب بـ"حبل موت سام"، إنه حية ميته ضخمة، حوّلها الأطفال إلى لعبة لقفز الحبل، وسط تشجيع الأهل.

وتحت عنوان "هذه لعبة قفز الحبل بين أطفال فيتنام"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إنه مشهد لا يصدق، الْتقطَ في هذا البلد الآسيوي، ثلاثة أطفال يلعبون ويغنون ويضحكون، ولعبتهم حية ميتة، يمسك طفل برأسها وتمسك طفلة بالذيل، ويطوحانه بينما تقفز فوقه طفلة ثالثة.

ونسمع في الفيديو صوت تشجيع امرأة للأطفال على مواصلة اللعب، وهي تلتقط بكاميراتها الفيديو الذي أثار الدهشة وجذبت نسخته الأصلية حوالى 80 ألف مشاهدة في يومين.

وتقول "الديلي ميل": إن في فيتنام تنوّع بيئي هائل، ومجموعة ضخمة من أنواع الثعابين؛ بينها 37 نوعًا من الحيات السامة، ومنها الكوبرا والثعابين المرجانية وحيات وأفاعي الحفر.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
09:12 AM

فيديو مخيف.. أطفال يلعبون بـ"حبل موت سام" في فيتنام

حين لا يجدون حبلًا من القطن

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
11,459

في مشهد مخيف لا يصدق، لم يجد هؤلاء الأطفال في فيتنام حبلًا من القطن يلعبون به قفز الحبل؛ فقرروا اللعب بـ"حبل موت سام"، إنه حية ميته ضخمة، حوّلها الأطفال إلى لعبة لقفز الحبل، وسط تشجيع الأهل.

وتحت عنوان "هذه لعبة قفز الحبل بين أطفال فيتنام"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إنه مشهد لا يصدق، الْتقطَ في هذا البلد الآسيوي، ثلاثة أطفال يلعبون ويغنون ويضحكون، ولعبتهم حية ميتة، يمسك طفل برأسها وتمسك طفلة بالذيل، ويطوحانه بينما تقفز فوقه طفلة ثالثة.

ونسمع في الفيديو صوت تشجيع امرأة للأطفال على مواصلة اللعب، وهي تلتقط بكاميراتها الفيديو الذي أثار الدهشة وجذبت نسخته الأصلية حوالى 80 ألف مشاهدة في يومين.

وتقول "الديلي ميل": إن في فيتنام تنوّع بيئي هائل، ومجموعة ضخمة من أنواع الثعابين؛ بينها 37 نوعًا من الحيات السامة، ومنها الكوبرا والثعابين المرجانية وحيات وأفاعي الحفر.

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