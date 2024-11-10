النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. تدخّل طبي ناجح لإنقاذ حياة مريض من 230 مسمارًا في بطنه بجدة

أسهَمَ -بفضل الله- فريق طبي في مستشفى شرق جدة مكون من استشاريين وأخصائيين من قسم الجراحة والتخدير، في إنقاذ حياة مريض نفسي؛ حيث تَمَكّن الفريق الطبي من استخراج عدد 230 مسمارًا وقطعًا من الزجاج من بطنه؛ حيث كان يعاني من آلام وانتفاخ في البطن، وقد أظهرت الفحوصات الإكلينيكية والإشعاعية وجود عدد كبير من المسامير (داخل معدة المريض)، وهو ما استدعى إجراء عملية جراحية طارئة لاستخراج تلك المسامير وقطع الزجاج تحت تخدير عام عن طريق شق جراحي.

وأوضح الفريق الطبي أن حالة المريض مستقرة ولله الحمد، وهو حاليًّا تحت العلاج النفسي ومنوم في غرفة خاصة للمرضى النفسيين.

فريق طبي مستشفى شرق جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. تدخّل طبي ناجح لإنقاذ حياة مريض من 230 مسمارًا في بطنه بجدة
سبق

أسهَمَ -بفضل الله- فريق طبي في مستشفى شرق جدة مكون من استشاريين وأخصائيين من قسم الجراحة والتخدير، في إنقاذ حياة مريض نفسي؛ حيث تَمَكّن الفريق الطبي من استخراج عدد 230 مسمارًا وقطعًا من الزجاج من بطنه؛ حيث كان يعاني من آلام وانتفاخ في البطن، وقد أظهرت الفحوصات الإكلينيكية والإشعاعية وجود عدد كبير من المسامير (داخل معدة المريض)، وهو ما استدعى إجراء عملية جراحية طارئة لاستخراج تلك المسامير وقطع الزجاج تحت تخدير عام عن طريق شق جراحي.

وأوضح الفريق الطبي أن حالة المريض مستقرة ولله الحمد، وهو حاليًّا تحت العلاج النفسي ومنوم في غرفة خاصة للمرضى النفسيين.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
12:29 PM

شاهد.. تدخّل طبي ناجح لإنقاذ حياة مريض من 230 مسمارًا في بطنه بجدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
369

أسهَمَ -بفضل الله- فريق طبي في مستشفى شرق جدة مكون من استشاريين وأخصائيين من قسم الجراحة والتخدير، في إنقاذ حياة مريض نفسي؛ حيث تَمَكّن الفريق الطبي من استخراج عدد 230 مسمارًا وقطعًا من الزجاج من بطنه؛ حيث كان يعاني من آلام وانتفاخ في البطن، وقد أظهرت الفحوصات الإكلينيكية والإشعاعية وجود عدد كبير من المسامير (داخل معدة المريض)، وهو ما استدعى إجراء عملية جراحية طارئة لاستخراج تلك المسامير وقطع الزجاج تحت تخدير عام عن طريق شق جراحي.

وأوضح الفريق الطبي أن حالة المريض مستقرة ولله الحمد، وهو حاليًّا تحت العلاج النفسي ومنوم في غرفة خاصة للمرضى النفسيين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,689
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,969
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,139
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,171

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة