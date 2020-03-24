العثور على عشرينية مُتوفاة وملقاة في أحد الأودية بطريق مريفق- حائل

التحقيقات جارية لتحديد هويتها ومعرفة أسباب وفاتها والمتسبب في ذلك

عثرت الجهات الأمنية بحائل، أمس الأول، على جثمان فتاة عشرينية، بأحد الأودية على طريق حائل- مريفق، جنوب حائل، بعد بلاغ ورد من مواطن.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع، واتضح وفاة الفتاة، فيما رُجِّح من التحقيقات الأولية جنائية الحادث، ورميها بالوادي، وتم نقل جثمانها إلى ثلاجة مستشفى حائل العام، وبدأت الجهات الأمنية، بالتحقق من هوية الفتاة.

ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب وفاتها، ومن المتسبب في ذلك.