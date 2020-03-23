النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيسة وزراء أيسلندا تحجر على نفسها في المنزل بعد تسلل "كورونا" لمدرسة ابنها

غابت عن جلسة البرلمان

أعلنت رئيسة وزراء أيسلندا كاترين ياكوبسدوتير، اليوم الاثنين، أنها أخضعت نفسها للعزل المنزلي بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدرسة نجلها الأصغر.

وذكرت "ياكوبسدوتير" على موقع "فيسبوك" أنها سوف تبقى في منزلها لحين ظهور نتائج الفحص، وذلك تمشيًا مع توصيات السلطات الصحية. وهذا يفسر سبب غيابها عن جلسة البرلمان.

وسجلت أيسلندا أكثر من 580 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك إصابة لنائب برلماني وأحد المسؤولين في وزارة البيئة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
رئيسة وزراء أيسلندا تحجر على نفسها في المنزل بعد تسلل "كورونا" لمدرسة ابنها
سبق

أعلنت رئيسة وزراء أيسلندا كاترين ياكوبسدوتير، اليوم الاثنين، أنها أخضعت نفسها للعزل المنزلي بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدرسة نجلها الأصغر.

وذكرت "ياكوبسدوتير" على موقع "فيسبوك" أنها سوف تبقى في منزلها لحين ظهور نتائج الفحص، وذلك تمشيًا مع توصيات السلطات الصحية. وهذا يفسر سبب غيابها عن جلسة البرلمان.

وسجلت أيسلندا أكثر من 580 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك إصابة لنائب برلماني وأحد المسؤولين في وزارة البيئة.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
09:37 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
10:28 PM

رئيسة وزراء أيسلندا تحجر على نفسها في المنزل بعد تسلل "كورونا" لمدرسة ابنها

غابت عن جلسة البرلمان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,336

أعلنت رئيسة وزراء أيسلندا كاترين ياكوبسدوتير، اليوم الاثنين، أنها أخضعت نفسها للعزل المنزلي بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدرسة نجلها الأصغر.

وذكرت "ياكوبسدوتير" على موقع "فيسبوك" أنها سوف تبقى في منزلها لحين ظهور نتائج الفحص، وذلك تمشيًا مع توصيات السلطات الصحية. وهذا يفسر سبب غيابها عن جلسة البرلمان.

وسجلت أيسلندا أكثر من 580 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك إصابة لنائب برلماني وأحد المسؤولين في وزارة البيئة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,552
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,176
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,014
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,568

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة