رئيسة وزراء أيسلندا تحجر على نفسها في المنزل بعد تسلل "كورونا" لمدرسة ابنها

غابت عن جلسة البرلمان

أعلنت رئيسة وزراء أيسلندا كاترين ياكوبسدوتير، اليوم الاثنين، أنها أخضعت نفسها للعزل المنزلي بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدرسة نجلها الأصغر.

وذكرت "ياكوبسدوتير" على موقع "فيسبوك" أنها سوف تبقى في منزلها لحين ظهور نتائج الفحص، وذلك تمشيًا مع توصيات السلطات الصحية. وهذا يفسر سبب غيابها عن جلسة البرلمان.

وسجلت أيسلندا أكثر من 580 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك إصابة لنائب برلماني وأحد المسؤولين في وزارة البيئة.