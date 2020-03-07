النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طموحات "وزير الإعلام المكلف" في رسالته لمنسوبي وزارته.. تعرَّف عليها

قال: "على عاتقنا حِمل كبير ومسؤولية مضاعفة"

وجَّه وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، رسالة إلى منسوبي وزارة الإعلام، قال فيها: "أشعر بالفخر والاعتزاز وأنا بينكم اليوم؛ لنعمل سوية على تطوير منظومة الإعلام السعودي؛ لترقى إلى ما تصبو إليه قيادتنا الرشيدة من طموحات تعكس التقدم الكبير الذي تشهده بلادنا الحبيبة في مختلف المجالات".

وأضاف الوزير القصبي قائلاً: "على عاتقنا حمل كبير، ومسؤولية مضاعفة، وثقتي بالله ثم بكم لا حدود لها، وسنتمكن -بعون الله- سوية من رسم ملامح المستقبل لإعلام سعودي متطور، يعكس صورتنا الحقيقية للعالم أجمع".

وقال الوزير القصبي: "يسرني تلقي مشاركاتكم ومقترحاتكم لتطوير هذا القطاع المهم، والنهوض به، والتكرم بإرسالها إلى بريدي الإلكتروني malkassbi@media.gov.sa، وستكون محل اهتمامي الشخصي".

وزارة الإعلام وزير الإعلام ماجد القصبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طموحات "وزير الإعلام المكلف" في رسالته لمنسوبي وزارته.. تعرَّف عليها
سبق

وجَّه وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، رسالة إلى منسوبي وزارة الإعلام، قال فيها: "أشعر بالفخر والاعتزاز وأنا بينكم اليوم؛ لنعمل سوية على تطوير منظومة الإعلام السعودي؛ لترقى إلى ما تصبو إليه قيادتنا الرشيدة من طموحات تعكس التقدم الكبير الذي تشهده بلادنا الحبيبة في مختلف المجالات".

وأضاف الوزير القصبي قائلاً: "على عاتقنا حمل كبير، ومسؤولية مضاعفة، وثقتي بالله ثم بكم لا حدود لها، وسنتمكن -بعون الله- سوية من رسم ملامح المستقبل لإعلام سعودي متطور، يعكس صورتنا الحقيقية للعالم أجمع".

وقال الوزير القصبي: "يسرني تلقي مشاركاتكم ومقترحاتكم لتطوير هذا القطاع المهم، والنهوض به، والتكرم بإرسالها إلى بريدي الإلكتروني malkassbi@media.gov.sa، وستكون محل اهتمامي الشخصي".

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
08:23 PM

طموحات "وزير الإعلام المكلف" في رسالته لمنسوبي وزارته.. تعرَّف عليها

قال: "على عاتقنا حِمل كبير ومسؤولية مضاعفة"

A A A
خالد الشاماني - الرياض
2
1,472

وجَّه وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، رسالة إلى منسوبي وزارة الإعلام، قال فيها: "أشعر بالفخر والاعتزاز وأنا بينكم اليوم؛ لنعمل سوية على تطوير منظومة الإعلام السعودي؛ لترقى إلى ما تصبو إليه قيادتنا الرشيدة من طموحات تعكس التقدم الكبير الذي تشهده بلادنا الحبيبة في مختلف المجالات".

وأضاف الوزير القصبي قائلاً: "على عاتقنا حمل كبير، ومسؤولية مضاعفة، وثقتي بالله ثم بكم لا حدود لها، وسنتمكن -بعون الله- سوية من رسم ملامح المستقبل لإعلام سعودي متطور، يعكس صورتنا الحقيقية للعالم أجمع".

وقال الوزير القصبي: "يسرني تلقي مشاركاتكم ومقترحاتكم لتطوير هذا القطاع المهم، والنهوض به، والتكرم بإرسالها إلى بريدي الإلكتروني malkassbi@media.gov.sa، وستكون محل اهتمامي الشخصي".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,037
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,962
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,056
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,195

المقالات

نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة