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"لن أخشاك".. مبادرة للحد من التنمر بثانوية الثقبة بالخبر

في إطار منافسات رسل السلام للتميز الكشفي للعام 1441هـ

أطلقت كشافة ثانوية الثقبة بمحافظة الخير، مبادرة بعنوان "لن أخشاك"، تهدف للحد من ظاهرة التنمر، في إطار منافسات "رسل السلام" للتميز الكشفي للعام 1441هـ، التي تطلقها وزارة التعليم ممثلة في قسم النشاط الكشفي.
وتم تحديد 3 مشكلات اجتماعية من خلال الاستفتاء، واستطلاع آراء طلاب المدرسة وأولياء أمورهم والمعلمين، ثم الاختيار لظاهرة التنمر كونها مشكلة تحتاج لتسليط الضوء عليها، ومن ثم إعداد خطة تنفيذية للمبادرة.
وتستهدف المبادرة ثلاثَ فئات (الطالب، الأسرة، المجتمع المحلي)، كما بدأت المبادرة بالدورات التدريبية للحدّ من الأذى وفق دليل المنظمة الكشفية العالمية للحد من الأذى، الذي تطبقه كشافة وزارة التعليم كشرط أساسي لأفرادها في جميع برامجها، كما تَضَمّنت الفعاليات التي تستهدف الطالب في المدرسة، معرضًا تفاعليًّا ومجلسًا إرشاديًّا لرصد حالات التنمر بالتعاون مع الإرشاد المدرسي بالمدرسة، ومشاهد تمثيلية وموشن جرافيك؛ للتعريف بهذه الظاهرة، كما تم إرسال 1000 رسالة توعوية لأولياء أمور الطلاب.
من جهته، أوضح قائد مدرسة الثقبة أحمد البارقي، أن منافسات التميز الكشفي التي تطلقها وزارة التعليم منذ أربع سنوات بحُلتها الجديدة؛ أصبحت تُحقق نتائج مبهرة في توعية الأبناء وأسرهم ومجتمعاتهم، ضد الكثير من المشكلات المهمة، وتعزز الثقة لدى الأبناء الكشافين لمواجهة هذه المشكلات وتسريع عجلة تحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030 في الوصول لمليون متطوع من الشباب.

وزارة التعليم النشاط الكشفي كشافة ثانوية الثقبة لن أخشاك

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"لن أخشاك".. مبادرة للحد من التنمر بثانوية الثقبة بالخبر
سبق

أطلقت كشافة ثانوية الثقبة بمحافظة الخير، مبادرة بعنوان "لن أخشاك"، تهدف للحد من ظاهرة التنمر، في إطار منافسات "رسل السلام" للتميز الكشفي للعام 1441هـ، التي تطلقها وزارة التعليم ممثلة في قسم النشاط الكشفي.
وتم تحديد 3 مشكلات اجتماعية من خلال الاستفتاء، واستطلاع آراء طلاب المدرسة وأولياء أمورهم والمعلمين، ثم الاختيار لظاهرة التنمر كونها مشكلة تحتاج لتسليط الضوء عليها، ومن ثم إعداد خطة تنفيذية للمبادرة.
وتستهدف المبادرة ثلاثَ فئات (الطالب، الأسرة، المجتمع المحلي)، كما بدأت المبادرة بالدورات التدريبية للحدّ من الأذى وفق دليل المنظمة الكشفية العالمية للحد من الأذى، الذي تطبقه كشافة وزارة التعليم كشرط أساسي لأفرادها في جميع برامجها، كما تَضَمّنت الفعاليات التي تستهدف الطالب في المدرسة، معرضًا تفاعليًّا ومجلسًا إرشاديًّا لرصد حالات التنمر بالتعاون مع الإرشاد المدرسي بالمدرسة، ومشاهد تمثيلية وموشن جرافيك؛ للتعريف بهذه الظاهرة، كما تم إرسال 1000 رسالة توعوية لأولياء أمور الطلاب.
من جهته، أوضح قائد مدرسة الثقبة أحمد البارقي، أن منافسات التميز الكشفي التي تطلقها وزارة التعليم منذ أربع سنوات بحُلتها الجديدة؛ أصبحت تُحقق نتائج مبهرة في توعية الأبناء وأسرهم ومجتمعاتهم، ضد الكثير من المشكلات المهمة، وتعزز الثقة لدى الأبناء الكشافين لمواجهة هذه المشكلات وتسريع عجلة تحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030 في الوصول لمليون متطوع من الشباب.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
01:05 PM

"لن أخشاك".. مبادرة للحد من التنمر بثانوية الثقبة بالخبر

في إطار منافسات رسل السلام للتميز الكشفي للعام 1441هـ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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أطلقت كشافة ثانوية الثقبة بمحافظة الخير، مبادرة بعنوان "لن أخشاك"، تهدف للحد من ظاهرة التنمر، في إطار منافسات "رسل السلام" للتميز الكشفي للعام 1441هـ، التي تطلقها وزارة التعليم ممثلة في قسم النشاط الكشفي.
وتم تحديد 3 مشكلات اجتماعية من خلال الاستفتاء، واستطلاع آراء طلاب المدرسة وأولياء أمورهم والمعلمين، ثم الاختيار لظاهرة التنمر كونها مشكلة تحتاج لتسليط الضوء عليها، ومن ثم إعداد خطة تنفيذية للمبادرة.
وتستهدف المبادرة ثلاثَ فئات (الطالب، الأسرة، المجتمع المحلي)، كما بدأت المبادرة بالدورات التدريبية للحدّ من الأذى وفق دليل المنظمة الكشفية العالمية للحد من الأذى، الذي تطبقه كشافة وزارة التعليم كشرط أساسي لأفرادها في جميع برامجها، كما تَضَمّنت الفعاليات التي تستهدف الطالب في المدرسة، معرضًا تفاعليًّا ومجلسًا إرشاديًّا لرصد حالات التنمر بالتعاون مع الإرشاد المدرسي بالمدرسة، ومشاهد تمثيلية وموشن جرافيك؛ للتعريف بهذه الظاهرة، كما تم إرسال 1000 رسالة توعوية لأولياء أمور الطلاب.
من جهته، أوضح قائد مدرسة الثقبة أحمد البارقي، أن منافسات التميز الكشفي التي تطلقها وزارة التعليم منذ أربع سنوات بحُلتها الجديدة؛ أصبحت تُحقق نتائج مبهرة في توعية الأبناء وأسرهم ومجتمعاتهم، ضد الكثير من المشكلات المهمة، وتعزز الثقة لدى الأبناء الكشافين لمواجهة هذه المشكلات وتسريع عجلة تحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030 في الوصول لمليون متطوع من الشباب.

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