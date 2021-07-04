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"الداخلية": 10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول دون تصريح إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة

لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير المعتمدة للحد من تفشي الوباء خلال الحج

صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه بناءً على الأحكام والعقـوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهــة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعتمدة للحد من تفشي الوباء خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولاً الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، بدءاً من تاريخ 25/ 11/ 1442هـ، حتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها (10.000) ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين كافةً الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكداً في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطـرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة؛ لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.

فيروس كورونا الجديد وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية": 10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول دون تصريح إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة
سبق

صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه بناءً على الأحكام والعقـوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهــة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعتمدة للحد من تفشي الوباء خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولاً الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، بدءاً من تاريخ 25/ 11/ 1442هـ، حتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها (10.000) ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين كافةً الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكداً في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطـرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة؛ لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
04:02 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
09:10 AM

"الداخلية": 10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول دون تصريح إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة

لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير المعتمدة للحد من تفشي الوباء خلال الحج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه بناءً على الأحكام والعقـوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهــة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعتمدة للحد من تفشي الوباء خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولاً الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، بدءاً من تاريخ 25/ 11/ 1442هـ، حتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها (10.000) ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين كافةً الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكداً في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطـرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة؛ لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.

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