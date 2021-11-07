مؤسّس شركة "دليفري هيرو" العالمية يشيد بنمو عوائد شراكته الاستثمارية في المملكة

حققت أرقاماً قياسية

أشاد نيكلاس أوستبرغ، مؤسّس شركة "دليفري هيرو" أحد أكبر الشركات العالمية في مجال التوصيل، نجاح تجربة شراكته الاستثمارية في شركة "هنقرستيشن" لتوصيل الطلبات في السعودية بشكل كبير جداً، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع نسب النمو التي حققتها الشركة خلال آخر عامين ونصف، شاكراً فريق هنقرستيشن الرائع على هذه النتائج.



جاء ذلك خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على منصة "تويتر" في الخامس من الشهر الجاري، قال فيها: "منبهر جدًا بفريق هنقرستيشن الذي حقق أرقامًا قياسية تلو الأخرى في السعودية، هذا النمو الذي نشهده أعلى من أي وقت مضى، ولم أكن أتوقعه قبل عامين ونصف حين واجهنا تحديات عظيمة، شكرًا على العمل الرائع".



في المقابل رد أسعد نعمان الرئيس التنفيذي لشركة هنقرستيشن، على تغريدة "أوستبرغ" بتغريدة، أكد فيها أن نجاح فريق هنقرستيشن في مهامه يرجع إلى تكوين الفريق من كوادر وطنية تتمتع بالكفاءة العالية والمهارات المتميزة مدفوعة بثقافة تحفز على تحقيق أعلى الأهداف، واعدًا بمزيد من النجاحات في المستقبل.



وأشاد "نعمان" بجهود وزارة الاستثمار لدعمها البيئة الاستثمارية لتحقيق شراكات عالمية، وهيئة الاتصالات في تنظيمها المميز للقطاع، ودور ذلك في تحقيق هذا النمو المتصاعد، مؤكداً أن الاستثمار في المملكة يعدّ فرصة هائلة ورائعة.



يذكر أن "نيكلاس أوستبرغ" أسس شركة دليفري هيرو – Delivery Hero في مايو 2011، وتعد الشركة إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توصيل طلبات الطعام عبر الإنترنت؛ حيث تقوم هذه الشركة بتوصيل ملايين الطلبات يوميًا، من خلال شراكة مع أكثر من 600000 مطعم.



وتمتلك الشركة علامات تجارية مختلفة لتوصيل الطعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعد "هنقرستيشن" التي تأسست في مارس 2012 في الدمام أكبر علامة تجارية لشركة Delivery Hero ضمن شراكتها في السعودية.