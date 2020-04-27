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تنبيه لـ"الأرصاد": سحب رعدية ورياح تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على نجران

تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.. والدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة)، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بدورها، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ"الأرصاد": سحب رعدية ورياح تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على نجران
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة)، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بدورها، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
10:18 AM

تنبيه لـ"الأرصاد": سحب رعدية ورياح تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على نجران

تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.. والدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة)، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بدورها، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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