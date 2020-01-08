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بدرجتين .. هذه المدينة سجّلت أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وفق المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لـ "الأرصاد"

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن المدن التي سجّلت أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم الأربعاء بالمملكة؛ هي: "القريات وطريف وحائل وسكاكا"، وكانت القريات هي الأقل مسجّلة درجتين مئويتين.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة، إن طريف سجّلت 3 درجات مئوية، فيما سجّلت حائل 4 درجات، وسكاكا 5 درجات مئوية.

حالة الطقس الأرصاد أدنى درجات الحرارة القريات طريف حائل سكاكا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدرجتين .. هذه المدينة سجّلت أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم
سبق

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن المدن التي سجّلت أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم الأربعاء بالمملكة؛ هي: "القريات وطريف وحائل وسكاكا"، وكانت القريات هي الأقل مسجّلة درجتين مئويتين.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة، إن طريف سجّلت 3 درجات مئوية، فيما سجّلت حائل 4 درجات، وسكاكا 5 درجات مئوية.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
11:47 AM

بدرجتين .. هذه المدينة سجّلت أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وفق المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لـ "الأرصاد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن المدن التي سجّلت أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم الأربعاء بالمملكة؛ هي: "القريات وطريف وحائل وسكاكا"، وكانت القريات هي الأقل مسجّلة درجتين مئويتين.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة، إن طريف سجّلت 3 درجات مئوية، فيما سجّلت حائل 4 درجات، وسكاكا 5 درجات مئوية.

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