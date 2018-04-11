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زلزال يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

على بعد 446 كم شمال لوس أنجليس

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن زلزالاً بقوة 5.3 درجة ضرب وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم (السبت).

وذكر المركز أن مركز الزلزال يقع على بعد 446 كيلومترًا شمالي لوس أنجليس وعلى عمق عشرة كيلومترات، وفقًا لـ"رويترز".

زلزال

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زلزال يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية
سبق

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن زلزالاً بقوة 5.3 درجة ضرب وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم (السبت).

وذكر المركز أن مركز الزلزال يقع على بعد 446 كيلومترًا شمالي لوس أنجليس وعلى عمق عشرة كيلومترات، وفقًا لـ"رويترز".

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
09:10 PM

زلزال يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

على بعد 446 كم شمال لوس أنجليس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن زلزالاً بقوة 5.3 درجة ضرب وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم (السبت).

وذكر المركز أن مركز الزلزال يقع على بعد 446 كيلومترًا شمالي لوس أنجليس وعلى عمق عشرة كيلومترات، وفقًا لـ"رويترز".

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