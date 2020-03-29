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"دروب" تعلن دورة تدريبية مسائية في إدارة المشاريع الاحترافية بمعدل ساعتين

لمدة 8 أيام.. على شكل جلسات تدريبية مباشرة وتفاعلية عبر الموقع الإلكتروني

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، دورة تأهيلية في إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)، وذلك في الساعة السابعة من مساء اليوم، حتى يوم الأحد المقبل لمدة ساعتين يومياً، وذلك على شكل جلسات تدريبية مباشرة وتفاعلية، عبر الموقع الإلكتروني للمنصة على الرابط doroob.sa.

وجدّد الصندوق دعوته لأفراد المجتمع، إلى المشاركة والاستفادة من تلك الجلسات التدريبية، في استغلال أوقاتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية، التي تأتي تضامناً مع ما تقدمه حكومة المملكة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وانطلاقاً من حس المسؤولية لدى "هدف" تجاه المجتمع.

وتنطلق الجلسات التدريبية الخاصة بإدارة المشاريع، مساء اليوم، وذلك على النحو التالي: الأحد 29 مارس "مقدمة في إدارة المشاريع (PMP)، وغداً (الإثنين) "إدارة تكامل المشروع"، في حين ستتناول دورة يوم (الثلاثاء) المقبل "إدارة نطاق المشروع"، فيما ستستعرض دورة يوم (الأربعاء) المقبل "إدارة الجدول الزمني للمشروع"، بينما ستسلط دورة يوم الخميس المقبل، الضوء على إدارة تكاليف المشروع، فيما ستتناول دورة يوم الجمعة "إدارة موارد وجودة المشروع"، على أن تناقش دورة يوم السبت "إدارة ومخاطر المشروع"، وأخيراً ستعقد دورة يوم الأحد تحت عنوان "إدارة المشتريات وأصحاب مصلحة المشروع".

وتعتزم منصة "دروب" تقديم جلسات تفاعلية أسبوعياً، وسيتم الإعلان عنها ورابط التسجيل فيها، في حينه عبر حساب "تويتر" للمنصة DoroobSA، وكذلك عبر موقع منصة دروب Doroob.sa، كما تقدم المنصة 164 برنامجاً وجلسة تدريبية عن بُعد، في عديد من التخصصات، بهدف تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.

ويتم تنفيذ تلك البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بُعد، بمشاركة عديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل؛ لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، كما يحصل المتدرب على شهادة إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني دروب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دروب" تعلن دورة تدريبية مسائية في إدارة المشاريع الاحترافية بمعدل ساعتين
سبق

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، دورة تأهيلية في إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)، وذلك في الساعة السابعة من مساء اليوم، حتى يوم الأحد المقبل لمدة ساعتين يومياً، وذلك على شكل جلسات تدريبية مباشرة وتفاعلية، عبر الموقع الإلكتروني للمنصة على الرابط doroob.sa.

وجدّد الصندوق دعوته لأفراد المجتمع، إلى المشاركة والاستفادة من تلك الجلسات التدريبية، في استغلال أوقاتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية، التي تأتي تضامناً مع ما تقدمه حكومة المملكة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وانطلاقاً من حس المسؤولية لدى "هدف" تجاه المجتمع.

وتنطلق الجلسات التدريبية الخاصة بإدارة المشاريع، مساء اليوم، وذلك على النحو التالي: الأحد 29 مارس "مقدمة في إدارة المشاريع (PMP)، وغداً (الإثنين) "إدارة تكامل المشروع"، في حين ستتناول دورة يوم (الثلاثاء) المقبل "إدارة نطاق المشروع"، فيما ستستعرض دورة يوم (الأربعاء) المقبل "إدارة الجدول الزمني للمشروع"، بينما ستسلط دورة يوم الخميس المقبل، الضوء على إدارة تكاليف المشروع، فيما ستتناول دورة يوم الجمعة "إدارة موارد وجودة المشروع"، على أن تناقش دورة يوم السبت "إدارة ومخاطر المشروع"، وأخيراً ستعقد دورة يوم الأحد تحت عنوان "إدارة المشتريات وأصحاب مصلحة المشروع".

وتعتزم منصة "دروب" تقديم جلسات تفاعلية أسبوعياً، وسيتم الإعلان عنها ورابط التسجيل فيها، في حينه عبر حساب "تويتر" للمنصة DoroobSA، وكذلك عبر موقع منصة دروب Doroob.sa، كما تقدم المنصة 164 برنامجاً وجلسة تدريبية عن بُعد، في عديد من التخصصات، بهدف تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.

ويتم تنفيذ تلك البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بُعد، بمشاركة عديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل؛ لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، كما يحصل المتدرب على شهادة إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
01:52 PM

"دروب" تعلن دورة تدريبية مسائية في إدارة المشاريع الاحترافية بمعدل ساعتين

لمدة 8 أيام.. على شكل جلسات تدريبية مباشرة وتفاعلية عبر الموقع الإلكتروني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، دورة تأهيلية في إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)، وذلك في الساعة السابعة من مساء اليوم، حتى يوم الأحد المقبل لمدة ساعتين يومياً، وذلك على شكل جلسات تدريبية مباشرة وتفاعلية، عبر الموقع الإلكتروني للمنصة على الرابط doroob.sa.

وجدّد الصندوق دعوته لأفراد المجتمع، إلى المشاركة والاستفادة من تلك الجلسات التدريبية، في استغلال أوقاتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية، التي تأتي تضامناً مع ما تقدمه حكومة المملكة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وانطلاقاً من حس المسؤولية لدى "هدف" تجاه المجتمع.

وتنطلق الجلسات التدريبية الخاصة بإدارة المشاريع، مساء اليوم، وذلك على النحو التالي: الأحد 29 مارس "مقدمة في إدارة المشاريع (PMP)، وغداً (الإثنين) "إدارة تكامل المشروع"، في حين ستتناول دورة يوم (الثلاثاء) المقبل "إدارة نطاق المشروع"، فيما ستستعرض دورة يوم (الأربعاء) المقبل "إدارة الجدول الزمني للمشروع"، بينما ستسلط دورة يوم الخميس المقبل، الضوء على إدارة تكاليف المشروع، فيما ستتناول دورة يوم الجمعة "إدارة موارد وجودة المشروع"، على أن تناقش دورة يوم السبت "إدارة ومخاطر المشروع"، وأخيراً ستعقد دورة يوم الأحد تحت عنوان "إدارة المشتريات وأصحاب مصلحة المشروع".

وتعتزم منصة "دروب" تقديم جلسات تفاعلية أسبوعياً، وسيتم الإعلان عنها ورابط التسجيل فيها، في حينه عبر حساب "تويتر" للمنصة DoroobSA، وكذلك عبر موقع منصة دروب Doroob.sa، كما تقدم المنصة 164 برنامجاً وجلسة تدريبية عن بُعد، في عديد من التخصصات، بهدف تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.

ويتم تنفيذ تلك البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بُعد، بمشاركة عديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل؛ لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، كما يحصل المتدرب على شهادة إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

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