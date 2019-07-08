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"الدفاع الفلبينية" تجري تحقيقًا لكشف لغز اختفاء طيار سعودي بالفلبين

أسرة المفقود رجَّحت فرضية اختطاف الطائرة لعدم وجود أي آثار لتحطمها

أعلنت وزارة الدفاع الوطنية الفلبينية أنها ستجري تحقيقًا منفصلاً في حادثة طالب طيران سعودي، اختفى في رحلة تدريبية منذ منتصف شهر مايو الماضي في منطقة أوكسيدنتال ميندورو الفلبينية.

وتفصيلاً، يأتي هذا الإجراء من قِبل وزارة الدفاع الفلبينية بعد لقاء السفير السعودي لدى مانيلا وزير الدفاع الفلبيني، ومناقشة قضية اختفاء الطالب السعودي عبدالله الشريف البالغ من العمر (23 عامًا).

وترجح أسرة المفقود أنها عملية اختطاف؛ إذ ذكر عم المفقود لـ"سبق" أنه وفقًا للمعلومات التي وصلت إلى الأسرة فإن هناك عملية اختطاف، وتم تحديد جهات داخل دائرة الاتهام، وسيتم التوصل للحقيقة.

ونفى عم المفقود وجود حطام للطائرة كما أُشيع في بداية الأمر، وبيَّن أن منطقة البحث الجوية شملت جميع الاحتمالات التي قد تكون الطائرة توجهت إليها.

ورجَّح شقيقه فرضية اختطاف الطائرة التدريبية التي أقلّت أخاه، وبمعيته الكابتن الفلبيني، خاصة أنه لم توجد حتى الآن أي آثار لتحطم الطائرة، وكل ما عُثر عليه حقيبة خاصة بالكابتن، ووُجدت بموقع بعيد عن موقع الإقلاع وعن خط سير الرحلة التدريبية المرسوم آنفًا.

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"الدفاع الفلبينية" تجري تحقيقًا لكشف لغز اختفاء طيار سعودي بالفلبين
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الوطنية الفلبينية أنها ستجري تحقيقًا منفصلاً في حادثة طالب طيران سعودي، اختفى في رحلة تدريبية منذ منتصف شهر مايو الماضي في منطقة أوكسيدنتال ميندورو الفلبينية.

وتفصيلاً، يأتي هذا الإجراء من قِبل وزارة الدفاع الفلبينية بعد لقاء السفير السعودي لدى مانيلا وزير الدفاع الفلبيني، ومناقشة قضية اختفاء الطالب السعودي عبدالله الشريف البالغ من العمر (23 عامًا).

وترجح أسرة المفقود أنها عملية اختطاف؛ إذ ذكر عم المفقود لـ"سبق" أنه وفقًا للمعلومات التي وصلت إلى الأسرة فإن هناك عملية اختطاف، وتم تحديد جهات داخل دائرة الاتهام، وسيتم التوصل للحقيقة.

ونفى عم المفقود وجود حطام للطائرة كما أُشيع في بداية الأمر، وبيَّن أن منطقة البحث الجوية شملت جميع الاحتمالات التي قد تكون الطائرة توجهت إليها.

ورجَّح شقيقه فرضية اختطاف الطائرة التدريبية التي أقلّت أخاه، وبمعيته الكابتن الفلبيني، خاصة أنه لم توجد حتى الآن أي آثار لتحطم الطائرة، وكل ما عُثر عليه حقيبة خاصة بالكابتن، ووُجدت بموقع بعيد عن موقع الإقلاع وعن خط سير الرحلة التدريبية المرسوم آنفًا.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
01:20 AM

"الدفاع الفلبينية" تجري تحقيقًا لكشف لغز اختفاء طيار سعودي بالفلبين

أسرة المفقود رجَّحت فرضية اختطاف الطائرة لعدم وجود أي آثار لتحطمها

A A A
خالد علي - الرياض
2
6,658

أعلنت وزارة الدفاع الوطنية الفلبينية أنها ستجري تحقيقًا منفصلاً في حادثة طالب طيران سعودي، اختفى في رحلة تدريبية منذ منتصف شهر مايو الماضي في منطقة أوكسيدنتال ميندورو الفلبينية.

وتفصيلاً، يأتي هذا الإجراء من قِبل وزارة الدفاع الفلبينية بعد لقاء السفير السعودي لدى مانيلا وزير الدفاع الفلبيني، ومناقشة قضية اختفاء الطالب السعودي عبدالله الشريف البالغ من العمر (23 عامًا).

وترجح أسرة المفقود أنها عملية اختطاف؛ إذ ذكر عم المفقود لـ"سبق" أنه وفقًا للمعلومات التي وصلت إلى الأسرة فإن هناك عملية اختطاف، وتم تحديد جهات داخل دائرة الاتهام، وسيتم التوصل للحقيقة.

ونفى عم المفقود وجود حطام للطائرة كما أُشيع في بداية الأمر، وبيَّن أن منطقة البحث الجوية شملت جميع الاحتمالات التي قد تكون الطائرة توجهت إليها.

ورجَّح شقيقه فرضية اختطاف الطائرة التدريبية التي أقلّت أخاه، وبمعيته الكابتن الفلبيني، خاصة أنه لم توجد حتى الآن أي آثار لتحطم الطائرة، وكل ما عُثر عليه حقيبة خاصة بالكابتن، ووُجدت بموقع بعيد عن موقع الإقلاع وعن خط سير الرحلة التدريبية المرسوم آنفًا.

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