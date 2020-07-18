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إجراء عملية جراحية طارئة لسيدة أربعينية مصابة بفيروس كورونا في حفر الباطن

تعاني من التهاب شديد وعدم القدرة على الأكل والتنفس

تمكّن الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، من إجراء عملية جراحية طارئة لسيدة أربعينية مصابة بفيروس “كورونا” المستجد "COVID-19" حيث عانت المريضة من التهاب شديد، وتورم في الجانب الأيسر من الوجه وعدم قدرتها على التنفس والأكل.

وقالت "صحة حفر الباطن" في بيان لها: إنه "وبعد إجراء الفحوص والأشعة اللازمة تبين وجود التهاب في عظمة الوجنة اليسرى وأعلى الفك، ما أدى إلى تآكل العظم الصدغي وتسبب في التهاب السحايا".

وأضافت: "على الفور باشر الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية دقيقة مع تطبيق كل المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة ومكافحة العدوى بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وتم من خلال الإجراء الجراحي إزالة الخراج وتنظيف القيح المائي لإراحة منطقة الفم والتخفيف على العظم الصدغي، فيما تتمتع بصحة جيدة ومستقرة مع تلقيها الرعاية الصحية الكاملة في الحجر الصحي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إجراء عملية جراحية طارئة لسيدة أربعينية مصابة بفيروس كورونا في حفر الباطن
سبق

تمكّن الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، من إجراء عملية جراحية طارئة لسيدة أربعينية مصابة بفيروس “كورونا” المستجد "COVID-19" حيث عانت المريضة من التهاب شديد، وتورم في الجانب الأيسر من الوجه وعدم قدرتها على التنفس والأكل.

وقالت "صحة حفر الباطن" في بيان لها: إنه "وبعد إجراء الفحوص والأشعة اللازمة تبين وجود التهاب في عظمة الوجنة اليسرى وأعلى الفك، ما أدى إلى تآكل العظم الصدغي وتسبب في التهاب السحايا".

وأضافت: "على الفور باشر الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية دقيقة مع تطبيق كل المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة ومكافحة العدوى بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وتم من خلال الإجراء الجراحي إزالة الخراج وتنظيف القيح المائي لإراحة منطقة الفم والتخفيف على العظم الصدغي، فيما تتمتع بصحة جيدة ومستقرة مع تلقيها الرعاية الصحية الكاملة في الحجر الصحي".

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
05:01 PM

إجراء عملية جراحية طارئة لسيدة أربعينية مصابة بفيروس كورونا في حفر الباطن

تعاني من التهاب شديد وعدم القدرة على الأكل والتنفس

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حامد العلي - حفر الباطن
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1,505

تمكّن الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، من إجراء عملية جراحية طارئة لسيدة أربعينية مصابة بفيروس “كورونا” المستجد "COVID-19" حيث عانت المريضة من التهاب شديد، وتورم في الجانب الأيسر من الوجه وعدم قدرتها على التنفس والأكل.

وقالت "صحة حفر الباطن" في بيان لها: إنه "وبعد إجراء الفحوص والأشعة اللازمة تبين وجود التهاب في عظمة الوجنة اليسرى وأعلى الفك، ما أدى إلى تآكل العظم الصدغي وتسبب في التهاب السحايا".

وأضافت: "على الفور باشر الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية دقيقة مع تطبيق كل المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة ومكافحة العدوى بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وتم من خلال الإجراء الجراحي إزالة الخراج وتنظيف القيح المائي لإراحة منطقة الفم والتخفيف على العظم الصدغي، فيما تتمتع بصحة جيدة ومستقرة مع تلقيها الرعاية الصحية الكاملة في الحجر الصحي".

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