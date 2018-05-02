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العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بجدة تقيم ملتقاها العلمي الأول

تحت عنوان: "رؤية لصحة أفضل"

أقامت العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بجدة، الملتقى العلمي الأول تحت عنوان: "رؤية لصحة أفضل"، برعاية مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي.

جاء ذلك بحضور مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة العقيد طبيب محمد بن عبدالله الشريف، ومدير إدارة المراكز بالخدمات الطبية بوزارة الداخلية العقيد الدكتور محمد بن عبدالله كشم، ومدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بجدة العقيد طبيب سعود بن عبدالعزيز الضبعان، وعدد من المشاركين والحضور.

تم الافتتاح بعد السلام الملكي وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وقال مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، في كلمة ألقاها خلال الملتقى: إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بالاهتمام بكل ما يمس المواطن، يوجب علينا بذل الجهود كافة لذلك.

وأضاف: الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مقبلة على نقلة كبيرة في المجال الصحي، بدعم واهتمام من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وذكر أن الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعمل على خطط استراتيجية ستكون بإذن الله متواكبة ومتوازية مع الرؤية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

قال العقيد طبيب سعود بن عبدالعزيز الضبعان: إن ما يوليه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من اهتمام ورعاية بأجهزة الدولة كافة للعناية بكل ما ينعكس على المواطن من خدمات، والاهتمام والدعم اللامحدود من وزير الداخلية، يدفعنا للعمل وبذل كل الجهود للارتقاء بالخدمات الصحية إلى أفضل المستويات.

كما قدم شكر جميع العاملين بالعيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بجدة للمدير العام؛ لرعايته الملتقى.

وتضمن الملتقى سلسلة من المحاضرات العلمية المتخصصة التي تعنى بالصحة العامة، من خلال متحدثين استشاريين ومتخصصين من منسوبي العيادات ومحاضرين وأساتذة من جامعة الملك عبدالعزيز.

واشتمل الملتقى على مناقشة بعض المشاركات العلمية من أبحاث وملصقات علمية لمنسوبي العيادات كافة، من أطباء وفنيين ومتدربين، تحت إشراف منسق التعليم والتدريب بالعيادات الدكتور حسان كوشك.

وتم تكريم الأساتذة الجامعيين، والأطباء، والمتحدثين، والموظفين المميزين بالعيادات، والمنظمين، واللجنة العلمية، والفائزين بالمسابقة العلمية، على شرف المدير العام للإدارة العامة.

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العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بجدة تقيم ملتقاها العلمي الأول
سبق

أقامت العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بجدة، الملتقى العلمي الأول تحت عنوان: "رؤية لصحة أفضل"، برعاية مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي.

جاء ذلك بحضور مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة العقيد طبيب محمد بن عبدالله الشريف، ومدير إدارة المراكز بالخدمات الطبية بوزارة الداخلية العقيد الدكتور محمد بن عبدالله كشم، ومدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بجدة العقيد طبيب سعود بن عبدالعزيز الضبعان، وعدد من المشاركين والحضور.

تم الافتتاح بعد السلام الملكي وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وقال مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، في كلمة ألقاها خلال الملتقى: إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بالاهتمام بكل ما يمس المواطن، يوجب علينا بذل الجهود كافة لذلك.

وأضاف: الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مقبلة على نقلة كبيرة في المجال الصحي، بدعم واهتمام من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وذكر أن الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعمل على خطط استراتيجية ستكون بإذن الله متواكبة ومتوازية مع الرؤية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

قال العقيد طبيب سعود بن عبدالعزيز الضبعان: إن ما يوليه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من اهتمام ورعاية بأجهزة الدولة كافة للعناية بكل ما ينعكس على المواطن من خدمات، والاهتمام والدعم اللامحدود من وزير الداخلية، يدفعنا للعمل وبذل كل الجهود للارتقاء بالخدمات الصحية إلى أفضل المستويات.

كما قدم شكر جميع العاملين بالعيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بجدة للمدير العام؛ لرعايته الملتقى.

وتضمن الملتقى سلسلة من المحاضرات العلمية المتخصصة التي تعنى بالصحة العامة، من خلال متحدثين استشاريين ومتخصصين من منسوبي العيادات ومحاضرين وأساتذة من جامعة الملك عبدالعزيز.

واشتمل الملتقى على مناقشة بعض المشاركات العلمية من أبحاث وملصقات علمية لمنسوبي العيادات كافة، من أطباء وفنيين ومتدربين، تحت إشراف منسق التعليم والتدريب بالعيادات الدكتور حسان كوشك.

وتم تكريم الأساتذة الجامعيين، والأطباء، والمتحدثين، والموظفين المميزين بالعيادات، والمنظمين، واللجنة العلمية، والفائزين بالمسابقة العلمية، على شرف المدير العام للإدارة العامة.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
05:15 PM

العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بجدة تقيم ملتقاها العلمي الأول

تحت عنوان: "رؤية لصحة أفضل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أقامت العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بجدة، الملتقى العلمي الأول تحت عنوان: "رؤية لصحة أفضل"، برعاية مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي.

جاء ذلك بحضور مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة العقيد طبيب محمد بن عبدالله الشريف، ومدير إدارة المراكز بالخدمات الطبية بوزارة الداخلية العقيد الدكتور محمد بن عبدالله كشم، ومدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بجدة العقيد طبيب سعود بن عبدالعزيز الضبعان، وعدد من المشاركين والحضور.

تم الافتتاح بعد السلام الملكي وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وقال مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، في كلمة ألقاها خلال الملتقى: إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بالاهتمام بكل ما يمس المواطن، يوجب علينا بذل الجهود كافة لذلك.

وأضاف: الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مقبلة على نقلة كبيرة في المجال الصحي، بدعم واهتمام من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وذكر أن الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعمل على خطط استراتيجية ستكون بإذن الله متواكبة ومتوازية مع الرؤية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

قال العقيد طبيب سعود بن عبدالعزيز الضبعان: إن ما يوليه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من اهتمام ورعاية بأجهزة الدولة كافة للعناية بكل ما ينعكس على المواطن من خدمات، والاهتمام والدعم اللامحدود من وزير الداخلية، يدفعنا للعمل وبذل كل الجهود للارتقاء بالخدمات الصحية إلى أفضل المستويات.

كما قدم شكر جميع العاملين بالعيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بجدة للمدير العام؛ لرعايته الملتقى.

وتضمن الملتقى سلسلة من المحاضرات العلمية المتخصصة التي تعنى بالصحة العامة، من خلال متحدثين استشاريين ومتخصصين من منسوبي العيادات ومحاضرين وأساتذة من جامعة الملك عبدالعزيز.

واشتمل الملتقى على مناقشة بعض المشاركات العلمية من أبحاث وملصقات علمية لمنسوبي العيادات كافة، من أطباء وفنيين ومتدربين، تحت إشراف منسق التعليم والتدريب بالعيادات الدكتور حسان كوشك.

وتم تكريم الأساتذة الجامعيين، والأطباء، والمتحدثين، والموظفين المميزين بالعيادات، والمنظمين، واللجنة العلمية، والفائزين بالمسابقة العلمية، على شرف المدير العام للإدارة العامة.

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