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بالورد والهدايا .. "مرور ودوريات مكة" يستقبل الآباء والطلاب بأول أيام الدراسة

تكثيف وجود وتنظيم ومتابعة وتمركز في المحاور والتقاطعات المؤدية إلى المدارس

انتشرت الجهات الأمنية في العاصمة المقدّسة وتمركزت في المحاور والتقاطعات المؤدية للمدارس مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد.

بدورها كثّفت دوريات الأمن وجودها وشاركت طلاب المدارس يومهم الأول مقدمة لهم الهدايا، وانتشرت دوريات ومرور العاصمة المقدّسة في شوارع مكة والليث والقنفذة وخليص واستقبلت أولياء الأمور وقائدي المركبات بالهدايا والكتيبات الإرشادية والورد متمنية لهم السلامة.

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بالورد والهدايا .. "مرور ودوريات مكة" يستقبل الآباء والطلاب بأول أيام الدراسة
سبق

انتشرت الجهات الأمنية في العاصمة المقدّسة وتمركزت في المحاور والتقاطعات المؤدية للمدارس مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد.

بدورها كثّفت دوريات الأمن وجودها وشاركت طلاب المدارس يومهم الأول مقدمة لهم الهدايا، وانتشرت دوريات ومرور العاصمة المقدّسة في شوارع مكة والليث والقنفذة وخليص واستقبلت أولياء الأمور وقائدي المركبات بالهدايا والكتيبات الإرشادية والورد متمنية لهم السلامة.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
10:18 AM

بالورد والهدايا .. "مرور ودوريات مكة" يستقبل الآباء والطلاب بأول أيام الدراسة

تكثيف وجود وتنظيم ومتابعة وتمركز في المحاور والتقاطعات المؤدية إلى المدارس

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
3,597

انتشرت الجهات الأمنية في العاصمة المقدّسة وتمركزت في المحاور والتقاطعات المؤدية للمدارس مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد.

بدورها كثّفت دوريات الأمن وجودها وشاركت طلاب المدارس يومهم الأول مقدمة لهم الهدايا، وانتشرت دوريات ومرور العاصمة المقدّسة في شوارع مكة والليث والقنفذة وخليص واستقبلت أولياء الأمور وقائدي المركبات بالهدايا والكتيبات الإرشادية والورد متمنية لهم السلامة.

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