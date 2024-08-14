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رسمياً.. هجر أول الصاعدين إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

تأهل فريق هجر الأول لكرة القدم، إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين الموسم المقبل 2020-2021.

وجاء تأهل هجر من ملعبه بعد الفوز على ضيفه الأخدود، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري أندية الدرجة الثانية.

وتصدر هجر المجموعة الأولى برصيد 49 نقطة.

هجر دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسمياً.. هجر أول الصاعدين إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
سبق

تأهل فريق هجر الأول لكرة القدم، إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين الموسم المقبل 2020-2021.

وجاء تأهل هجر من ملعبه بعد الفوز على ضيفه الأخدود، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري أندية الدرجة الثانية.

وتصدر هجر المجموعة الأولى برصيد 49 نقطة.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
11:32 PM

رسمياً.. هجر أول الصاعدين إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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تأهل فريق هجر الأول لكرة القدم، إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين الموسم المقبل 2020-2021.

وجاء تأهل هجر من ملعبه بعد الفوز على ضيفه الأخدود، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري أندية الدرجة الثانية.

وتصدر هجر المجموعة الأولى برصيد 49 نقطة.

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