وجاء تأهل هجر من ملعبه بعد الفوز على ضيفه الأخدود، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري أندية الدرجة الثانية.

تأهل فريق هجر الأول لكرة القدم، إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين الموسم المقبل 2020-2021.

رسمياً.. هجر أول الصاعدين إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-13 تأهل فريق هجر الأول لكرة القدم، إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين الموسم المقبل 2020-2021. وجاء تأهل هجر من ملعبه بعد الفوز على ضيفه الأخدود، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري أندية الدرجة الثانية. وتصدر هجر المجموعة الأولى برصيد 49 نقطة.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 11:32 PM

رسمياً.. هجر أول الصاعدين إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى





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تأهل فريق هجر الأول لكرة القدم، إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين الموسم المقبل 2020-2021.

وجاء تأهل هجر من ملعبه بعد الفوز على ضيفه الأخدود، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري أندية الدرجة الثانية.

وتصدر هجر المجموعة الأولى برصيد 49 نقطة.