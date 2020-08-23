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الكويت تحظر الطيران التجاري القادم من أفغانستان حتى إشعار آخر

وسائل إعلام أرجعت السبب لارتفاع خطر "كورونا"

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت عبر حسابها على "تويتر"، اليوم (الأحد)، حظر الطيران التجاري القادم من أفغانستان إلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر.

ولم تذكر الإدارة سبباً لكن وسائل إعلام محلية، عزت الأمر إلى إدراج أفغانستان في قائمة دول محظورة، بسبب ارتفاع خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لـ"رويترز".

وحظرت الكويت بالفعل الطيران التجاري بينها وبين 31 دولة، من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران، تعتبرها مصدر خطر كبير بالنظر إلى عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" فيها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الكويت تحظر الطيران التجاري القادم من أفغانستان حتى إشعار آخر
سبق

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت عبر حسابها على "تويتر"، اليوم (الأحد)، حظر الطيران التجاري القادم من أفغانستان إلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر.

ولم تذكر الإدارة سبباً لكن وسائل إعلام محلية، عزت الأمر إلى إدراج أفغانستان في قائمة دول محظورة، بسبب ارتفاع خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لـ"رويترز".

وحظرت الكويت بالفعل الطيران التجاري بينها وبين 31 دولة، من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران، تعتبرها مصدر خطر كبير بالنظر إلى عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" فيها.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
09:13 PM

الكويت تحظر الطيران التجاري القادم من أفغانستان حتى إشعار آخر

وسائل إعلام أرجعت السبب لارتفاع خطر "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت عبر حسابها على "تويتر"، اليوم (الأحد)، حظر الطيران التجاري القادم من أفغانستان إلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر.

ولم تذكر الإدارة سبباً لكن وسائل إعلام محلية، عزت الأمر إلى إدراج أفغانستان في قائمة دول محظورة، بسبب ارتفاع خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لـ"رويترز".

وحظرت الكويت بالفعل الطيران التجاري بينها وبين 31 دولة، من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران، تعتبرها مصدر خطر كبير بالنظر إلى عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" فيها.

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