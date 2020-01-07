نفذت، اليوم، بلدية بلقرن حملة تنظيف ميدانية شملت منتزهات شيبانة بسبت العلايا.
ورصدت عدسة "سبق" عددًا من العمالة التابعين للبلدية وهم يقومون بتمشيط المتنزهات وتنظيفها من مخلفات تركها المتنزهون بعد انتهاء فترة تنزههم.
شاهد.. بلدية بلقرن تنفذ حملة ميدانية لتنظيف منتزه شيبانة العلايا
عدسة "سبق" ترصد انتشار عُمال البلدية بالمنتزه
نفذت، اليوم، بلدية بلقرن حملة تنظيف ميدانية شملت منتزهات شيبانة بسبت العلايا.
ورصدت عدسة "سبق" عددًا من العمالة التابعين للبلدية وهم يقومون بتمشيط المتنزهات وتنظيفها من مخلفات تركها المتنزهون بعد انتهاء فترة تنزههم.
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شاهد.. بلدية بلقرن تنفذ حملة ميدانية لتنظيف منتزه شيبانة العلاياسويد الحارثي سبق 2020-01-07
نفذت، اليوم، بلدية بلقرن حملة تنظيف ميدانية شملت منتزهات شيبانة بسبت العلايا.
07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
06:45 PM
شاهد.. بلدية بلقرن تنفذ حملة ميدانية لتنظيف منتزه شيبانة العلايا
عدسة "سبق" ترصد انتشار عُمال البلدية بالمنتزه
نفذت، اليوم، بلدية بلقرن حملة تنظيف ميدانية شملت منتزهات شيبانة بسبت العلايا.
ورصدت عدسة "سبق" عددًا من العمالة التابعين للبلدية وهم يقومون بتمشيط المتنزهات وتنظيفها من مخلفات تركها المتنزهون بعد انتهاء فترة تنزههم.
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