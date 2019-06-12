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المالكي: الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف وسنتخذ إجراءات صارمة

قيادة التحالف: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي وإصابة 26 مدنياً

مدير جامعة المؤسس يدين اعتداء الحوثي على مطار أبها

دعا كل منظمات العالم الإسلامي لدعم "تحالف الشرعية"

أدان مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اعتداء مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن والمدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، وذلك بعد سقوط مقذوف مُعادٍ على صالة القدوم بالمطار، مما أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من جنسيات مختلفة.

وقال "اليوبي": العملية الإجرامية التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي تؤكد خروج تلك الجماعة عن الأخلاق الإسلامية وممارساتها الدائمة في خرق الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم احترامها للقانون الدولي الإنساني، وما يقوم به النظام الإيراني من تدخل صريح بالدعم العسكري الذي تقدمه إلى مليشيا الحوثي، مما يزيد معاناة الشعب اليمني ويطيل أمد الحرب.

وطالب جميع أفراد المجتمع وكل منظمات العالم الإسلامي والدولي بالالتفاف والدعم لقيادة قوات تحالف دعم الشريعة باليمن وتخليصه من جرائم وممارسات المليشيا الانقلابية.

ودعا الله عز وجل أن يمن على المصابين من المسافرين بمطار أبها بالشفاء العاجل، وأن يردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين، وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها، ويبارك في جهود القيادة الرشيدة ورجال الأمن البواسل لضمان أمن واستقرار أراضي ومقدسات المملكة من كل سوء ومكروه.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير جامعة المؤسس يدين اعتداء الحوثي على مطار أبها
سبق

أدان مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اعتداء مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن والمدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، وذلك بعد سقوط مقذوف مُعادٍ على صالة القدوم بالمطار، مما أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من جنسيات مختلفة.

وقال "اليوبي": العملية الإجرامية التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي تؤكد خروج تلك الجماعة عن الأخلاق الإسلامية وممارساتها الدائمة في خرق الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم احترامها للقانون الدولي الإنساني، وما يقوم به النظام الإيراني من تدخل صريح بالدعم العسكري الذي تقدمه إلى مليشيا الحوثي، مما يزيد معاناة الشعب اليمني ويطيل أمد الحرب.

وطالب جميع أفراد المجتمع وكل منظمات العالم الإسلامي والدولي بالالتفاف والدعم لقيادة قوات تحالف دعم الشريعة باليمن وتخليصه من جرائم وممارسات المليشيا الانقلابية.

ودعا الله عز وجل أن يمن على المصابين من المسافرين بمطار أبها بالشفاء العاجل، وأن يردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين، وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها، ويبارك في جهود القيادة الرشيدة ورجال الأمن البواسل لضمان أمن واستقرار أراضي ومقدسات المملكة من كل سوء ومكروه.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
03:59 PM

مدير جامعة المؤسس يدين اعتداء الحوثي على مطار أبها

دعا كل منظمات العالم الإسلامي لدعم "تحالف الشرعية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أدان مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اعتداء مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن والمدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، وذلك بعد سقوط مقذوف مُعادٍ على صالة القدوم بالمطار، مما أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من جنسيات مختلفة.

وقال "اليوبي": العملية الإجرامية التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي تؤكد خروج تلك الجماعة عن الأخلاق الإسلامية وممارساتها الدائمة في خرق الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم احترامها للقانون الدولي الإنساني، وما يقوم به النظام الإيراني من تدخل صريح بالدعم العسكري الذي تقدمه إلى مليشيا الحوثي، مما يزيد معاناة الشعب اليمني ويطيل أمد الحرب.

وطالب جميع أفراد المجتمع وكل منظمات العالم الإسلامي والدولي بالالتفاف والدعم لقيادة قوات تحالف دعم الشريعة باليمن وتخليصه من جرائم وممارسات المليشيا الانقلابية.

ودعا الله عز وجل أن يمن على المصابين من المسافرين بمطار أبها بالشفاء العاجل، وأن يردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين، وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها، ويبارك في جهود القيادة الرشيدة ورجال الأمن البواسل لضمان أمن واستقرار أراضي ومقدسات المملكة من كل سوء ومكروه.

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