وزير الصحة اليمني يحذّر: الوضع خطر والمرحلة تقتضي تكاتف جهود الجميع لمواجهة كورونا

أكد أهمية الوعي المجتمعي في الوقاية والالتزام بالإجراءات الاحترازية

أكد وزير الصحة العامة والسكان اليمني ناصر باعوم، أن الوضع الصحي في بلاده وصل إلى مرحلة الخطر؛ وهو ما يستدعي تكاتف الجهود لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد -وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- على أهمية الوعي المجتمعي كعامل أساسي في الوقاية من الأوبئة والفيروسات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة اليمنية ومنها عدم الاختلاط والالتزام بالحجر المنزلي.

وأهاب الدكتور "باعوم" بضرورة التزام السلطات المحلية في المحافظات بالإجراءات الاحترازية الضرورية التي تحد من تفشي الوباء؛ لافتًا الانتباه إلى ظهور بعض الإصابات المؤكدة بالفيروس في بعض المحافظات، وأن الإجراءات الاحترازية لا تزال غير مطبّقة بالشكل المطلوب؛ وهو ما يستدعي تنفيذ رقابة شديدة على مستوى تنفيذها مع السماح بحركة مرور شاحنات نقل البضائع وفِرَق الأعمال الإنسانية.