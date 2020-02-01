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خوفًاً من "كورونا" .. طائرة أردنية تُجلي 71 طالباً عربياً من "ووهان" الصينية

سيُوضعون في الحجز التحفظي بمستشفى العزل بمعرفة كوادر طبية مجهّزة

أفاد مصدرٌ رسمي أردني بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية أجلت، فجر السبت، 71 طالباً أردنياً وعربياً من مدينة ووهان الصينية؛ مركز فيروس "كورونا".

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية: الطائرة التي وجّه الملك عبدالله الثاني؛ بإرسالها، وصلت فجر السبت إلى مطار الملكة علياء الدولي، وعلى متنها 71 طالباً أردنياً وعربياً من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن وزير الصحة الأردني بالوكالة صالح الخرابشة؛ قوله: الطائرة أقلت 55 طالباً أردنياً، وسبعة طلاب من فلسطين، وثلاثة من سلطنة عُمان، وثلاثة تونسيين وبحرينياً ولبنانياً، إضافة إلى زوجة طالب تحمل الجنسية الروسية، وأفراد الطاقم الطبي وأفراد الطائرة.

وأضاف: الطلاب سيتم نقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي في عُمان؛ لفحصهم والتأكّد من خلوهم من المرض، من دون دخولهم إلى مبنى المطار كإجراءٍ احترازي.

من جهته، قال الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية حكمت أبو الفول: الطلبة الأردنيون والعرب بصحة جيدة لكن سيتم وضعهم في الحجز التحفظي بمستشفى العزل واستقبالهم من قِبل كوادر طبية مجهّزة، وتم تجهيز جميع الإجراءات داخل العزل؛ للتأكّد من سلامتهم.

وأضاف: سيبدأ الفحص الأحد بعد وصول الشرائح المعدة للفحص إضافة إلى حجز الطائرة خمسة أيام لتعقيمها.

وأعلنت السلطات الصينية، السبت، أن عدد الوفيات المؤكّدة بفيروس كورونا وصل إلى 259 حالة في البلاد، في حين ناهز عدد المصابين بالفيروس التنفسي المُميت 12 ألف شخص.

واتخذت الصين إجراءات مشدّدة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة خوبي، التي تعد ووهان أكبر مدنها.

طائرة أردنية فيروس كورونا الجديد

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خوفًاً من "كورونا" .. طائرة أردنية تُجلي 71 طالباً عربياً من "ووهان" الصينية
سبق

أفاد مصدرٌ رسمي أردني بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية أجلت، فجر السبت، 71 طالباً أردنياً وعربياً من مدينة ووهان الصينية؛ مركز فيروس "كورونا".

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية: الطائرة التي وجّه الملك عبدالله الثاني؛ بإرسالها، وصلت فجر السبت إلى مطار الملكة علياء الدولي، وعلى متنها 71 طالباً أردنياً وعربياً من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن وزير الصحة الأردني بالوكالة صالح الخرابشة؛ قوله: الطائرة أقلت 55 طالباً أردنياً، وسبعة طلاب من فلسطين، وثلاثة من سلطنة عُمان، وثلاثة تونسيين وبحرينياً ولبنانياً، إضافة إلى زوجة طالب تحمل الجنسية الروسية، وأفراد الطاقم الطبي وأفراد الطائرة.

وأضاف: الطلاب سيتم نقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي في عُمان؛ لفحصهم والتأكّد من خلوهم من المرض، من دون دخولهم إلى مبنى المطار كإجراءٍ احترازي.

من جهته، قال الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية حكمت أبو الفول: الطلبة الأردنيون والعرب بصحة جيدة لكن سيتم وضعهم في الحجز التحفظي بمستشفى العزل واستقبالهم من قِبل كوادر طبية مجهّزة، وتم تجهيز جميع الإجراءات داخل العزل؛ للتأكّد من سلامتهم.

وأضاف: سيبدأ الفحص الأحد بعد وصول الشرائح المعدة للفحص إضافة إلى حجز الطائرة خمسة أيام لتعقيمها.

وأعلنت السلطات الصينية، السبت، أن عدد الوفيات المؤكّدة بفيروس كورونا وصل إلى 259 حالة في البلاد، في حين ناهز عدد المصابين بالفيروس التنفسي المُميت 12 ألف شخص.

واتخذت الصين إجراءات مشدّدة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة خوبي، التي تعد ووهان أكبر مدنها.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
02:03 PM

خوفًاً من "كورونا" .. طائرة أردنية تُجلي 71 طالباً عربياً من "ووهان" الصينية

سيُوضعون في الحجز التحفظي بمستشفى العزل بمعرفة كوادر طبية مجهّزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مصدرٌ رسمي أردني بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية أجلت، فجر السبت، 71 طالباً أردنياً وعربياً من مدينة ووهان الصينية؛ مركز فيروس "كورونا".

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية: الطائرة التي وجّه الملك عبدالله الثاني؛ بإرسالها، وصلت فجر السبت إلى مطار الملكة علياء الدولي، وعلى متنها 71 طالباً أردنياً وعربياً من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن وزير الصحة الأردني بالوكالة صالح الخرابشة؛ قوله: الطائرة أقلت 55 طالباً أردنياً، وسبعة طلاب من فلسطين، وثلاثة من سلطنة عُمان، وثلاثة تونسيين وبحرينياً ولبنانياً، إضافة إلى زوجة طالب تحمل الجنسية الروسية، وأفراد الطاقم الطبي وأفراد الطائرة.

وأضاف: الطلاب سيتم نقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي في عُمان؛ لفحصهم والتأكّد من خلوهم من المرض، من دون دخولهم إلى مبنى المطار كإجراءٍ احترازي.

من جهته، قال الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية حكمت أبو الفول: الطلبة الأردنيون والعرب بصحة جيدة لكن سيتم وضعهم في الحجز التحفظي بمستشفى العزل واستقبالهم من قِبل كوادر طبية مجهّزة، وتم تجهيز جميع الإجراءات داخل العزل؛ للتأكّد من سلامتهم.

وأضاف: سيبدأ الفحص الأحد بعد وصول الشرائح المعدة للفحص إضافة إلى حجز الطائرة خمسة أيام لتعقيمها.

وأعلنت السلطات الصينية، السبت، أن عدد الوفيات المؤكّدة بفيروس كورونا وصل إلى 259 حالة في البلاد، في حين ناهز عدد المصابين بالفيروس التنفسي المُميت 12 ألف شخص.

واتخذت الصين إجراءات مشدّدة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة خوبي، التي تعد ووهان أكبر مدنها.

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