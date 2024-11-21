"تعاوني أجياد" بمكة يصدر تقريره السنوي لأهم منجزاته العام الماضي

تجاوز عدد المستفيدين من برامجه وفعالياته مليون و233 ألف شخص

أصدر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بأجياد في مكة المكرمة، تقريرًا تضمن أهم منجزاته خلال العام الماضي من الفترة 1/1/ 1440هـ إلى 30/ 12/ 1440هـ، والتي تنوعت ما بين دورات علمية، ومحاضرات، وندوات، ودروس علمية، وإلقاء كلمات وعظية، والمشاركة في البرامج الدعوية في موسمَي رمضان والحج، وحَمَلَ التقرير عنوان "حكاية عام من جوار البيت الحرام".

وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين قد بلغ أكثر من مليون و233 ألف مستفيد؛ حيث استهدف المكتب برامجه لثلاث فئات؛ وهي: البيئة المحيطة بمنطقة الحرم المكي ونفذ 346 برنامجًا، وبرامج الجاليات ونفذ 2232 برنامجًا، وبرامج الحجاج والمعتمرين ونفذ 241 برنامجًا، إلى جانب إقامة العديد من الملتقيات والورش التدريبية، والمبادرات التطوعية والمجتمعية.

فيما أكّد نائب رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد، الشيخ الدكتور عصام بن هاشم الجفري؛ أن هذه الإنجازات تأتي بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة على دعمها المستمرة، والتي تأتي من منطلق رسالتها السامية وتأكيدًا لاهتمامها بالإسلام والمسلمين ونشر العقيدة الصحيحة.

واختتم "الجفري" حديثه بشكر الأيادي البيضاء التي ساهمت في إنجاح البرامج والمشاريع بدعمهم السخي؛ سائلًا الله لهم القبول والسداد في القول والعمل.

ويمكن تصفح التقرير عبر الرابط التالي: https://cutt.us/YOTde .