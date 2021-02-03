طالبوا بتدخل الجهات المختصة.. حراس الأمن ببلدية محايل من دون رواتب لثلاثة أشهر

حافظ لـ"سبق": حريصون كل الحرص على المنتسبين لنا بشكل مباشر أو غير مباشر

شكا عددٌ من أفراد الحراسات الأمنية ببلدية محايل عسير عدم صرف رواتبهم لأكثر من ثلاثة أشهر. وقالوا لـ"سبق"، إن شركة الحراسات الأمنية المتعاقدة مع بلدية محايل عسير والتي تتخذ من أبها مقرًا لها عادة ما تؤخر صرف رواتبهم الشهرية فضلاً عن قلة المبالغ التي يتقاضونها.

وأكدوا أنهم لم يتسلموا رواتب ثلاثة أشهر وهم يعولون أسرًا ما كبدهم الديون بسبب حرصهم على توفير لقمة العيش وطالبوا بسرعة تدخل الجهات المختصة لإلزام الشركة بصرف مستحقاتهم وانتظامها في ذلك، مؤكدين أنها تتقاضى الملايين من البلدية وهم يسهرون لحراسة الممتلكات الحكومية والعامة التابعة للبلدية من مبانٍ وحدائق وغيرها والذي كلف الدولة الكثير.

وأمام هذا، أكد رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ لـ"سبق"، أن البلدية حريصة كل الحرص على المنتسبين لها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف أنه تم التواصل مع المدير التنفيذي للشركة الأمنية المعنية بالأمر، وأفاد بأن كل مجريات صرف حقوق الحراس يتم صرفها حسب الآلية النظامية لديهم وفقًا لنظام الموارد البشرية.