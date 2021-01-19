"تركي" يُنير بيت "البارقي"

رُزق محمد عامر أحمد البارقي، المعلم بمدرسة الكنتوب الابتدائية والمتوسطة بنجران، بمولوده البكر، وقد اتفق وحرمه على تسميته "تركي".

ويتلقى "البارقي" التهاني من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة، داعين الله -تعالى- أن يجعله من مواليد السعادة، وأن يقر به أعين والديه، ويرزقهما بره وصلاحه.