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"تركي" يُنير بيت "البارقي"

رُزق محمد عامر أحمد البارقي، المعلم بمدرسة الكنتوب الابتدائية والمتوسطة بنجران، بمولوده البكر، وقد اتفق وحرمه على تسميته "تركي".

ويتلقى "البارقي" التهاني من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة، داعين الله -تعالى- أن يجعله من مواليد السعادة، وأن يقر به أعين والديه، ويرزقهما بره وصلاحه.

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"تركي" يُنير بيت "البارقي"
سبق

رُزق محمد عامر أحمد البارقي، المعلم بمدرسة الكنتوب الابتدائية والمتوسطة بنجران، بمولوده البكر، وقد اتفق وحرمه على تسميته "تركي".

ويتلقى "البارقي" التهاني من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة، داعين الله -تعالى- أن يجعله من مواليد السعادة، وأن يقر به أعين والديه، ويرزقهما بره وصلاحه.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
03:26 PM

"تركي" يُنير بيت "البارقي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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رُزق محمد عامر أحمد البارقي، المعلم بمدرسة الكنتوب الابتدائية والمتوسطة بنجران، بمولوده البكر، وقد اتفق وحرمه على تسميته "تركي".

ويتلقى "البارقي" التهاني من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة، داعين الله -تعالى- أن يجعله من مواليد السعادة، وأن يقر به أعين والديه، ويرزقهما بره وصلاحه.

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