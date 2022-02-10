"الراجحي" جاهز للدفاع عن لقبه في أولى جولات كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها

تستضيفها سانت بطرسبرغ في نسختها الـ١٨ خلال الفترة بين ١١ إلى ١٣ فبراير

يستعد البطل العالمي وحامل لقب كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها يزيد بن محمد الراجحي برفقة ملاحه الإيرلندي مايكل أور، لخوض منافسات باها روسيا، الجولة الافتتاحية من كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها التي تستضيفها مدينة سانت بطرسبرغ الروسية في نسختها الـ١٨ خلال الفترة ما بين ١١ إلى ١٣ من فبراير.

ويمثل باها روسيا- الغابة الشمالية، الجولة الأولى من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة والجولة الأولى من كأس منطقة أوراسيا للكروس كانتري، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للسيارات آل "فيا".

وسيخوض حامل لقب البطولة، "يزيد" بجانب ملاحه "مايكل" مسافة الرالي الإجمالية ٦٠٠ كلم على مسارات مغطاة بالثلوج؛ بينما سيبلغ مجموع مسافة مراحلها الخاصة ٣٨٧ كلم الخاضعة للسرعة على امتداد يومين بمجموع ٩ مراحل خاصة.

ويسعى حامل لقب كأس العالم إلى المواصلة في تحقيق أهدافه للموسم الجديد والدفاع عن لقبه العالمي الذي حققه العام المنصرم على متن سيارة تويوتا هايلوكس من تحضير فريق أوفردرايف البلجيكي.

كما يأمل سفير رياضة المحركات السعودية المتسلح بخبرته الواسعة في المسارات الثلجية لتكرار إنجاز عام ٢٠١٤ في ظهوره الأول في الراليات الكروس كانتري مع فريق أوردرايف عندما حقق الفوز بلقب باها روسيا- الغابة الشمالية التي مثّلت الجولة الافتتاحية لراليات الكروس كانتري آنذاك على متن سيارة تويوتا هايلوكس.

وليست المسارات البيضاء المغطاة بالثلوج جديدةً على حامل اللقب؛ فقد سَبَق أن فاز الراجحي في رالي السويد عام ٢٠١٣ عندما كان منافسًا في بطولة العالم للراليات الـ"دبليو آر سي"، ليثبت ابن الصحراء قدرته على التفوق في جميع الظروف المناخية في الراليات المختلفة حول العالم؛ بغضّ النظر عن اختلاف نوع السيارة والأسلوب المعتمد.

وقال يزيد الراجحي الذي تُوج بمنصة رالي داكار حديثًا كأول سعودي يحقق هذا الإنجاز: "توجهنا إلى روسيا للمشاركة في باها روسيا- الغابة الشمالية وهي المشاركة الثانية بالنسبة لي في هذا الرالي في مسيرتي الاحترافية.

"وتابع: لديّ ذكريات جميلة في روسيا؛ فلقد فزت بأرضها فوق الثلوج في ظهوري الأول في راليات الكروس كانتري، مع تويوتا هايلوكس قبل ٨ سنوات".

وأكمل: أحب التسابق على الثلوج فهو أمر ممتع للغاية ومليء بالمغامرات، أتذكر حين فزت هنا مع فريق أوفردرايف، كانت لحظات رائعة لا يمكنني نسيانها لأنه كان أول موسم لي في الراليات صحراوية، وفزت في جولته الأولى، والآن كل ما علينا فعله هو أن ننتهج الاستراتيجية المناسبة لثلوج روسيا والفوز بالجولة الأولى من الموسم الجديد".

ووجّه الراجحي الشكر الخاص للشريك الرسمي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبداللطيف جميل للسيارات، على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في المحافل الدولية والإقليمية".

ومن جهته، قال مايكل عن استعداداته لـ"باها روسيا": "ستكون هذه المرة الأولى التي سأشارك في رالي ثلجي ضمن راليات الكروس كانتري باها، أعلم أنني شاركت في الكثير من الراليات الثلجية عندما كنت في بطولة العالم للراليات ولكن هنا تختلف الأمور، فالسيارات هنا على الدفع الرباعي وأسلوب القيادة تختلف عن سيارات الهاتشباك في الـ"دبلو آر سي"، ستكون تجربة جديدة بالنسبة لي مع صديقي يزيد".

وتابع: بداية جديدة، وموسم جديد وسيارة جديدة كليًّا. نعم نمتلك جميع عوامل الفوز ونحن على أتم الاستعداد".