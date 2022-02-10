النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الراجحي" جاهز للدفاع عن لقبه في أولى جولات كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها

تستضيفها سانت بطرسبرغ في نسختها الـ١٨ خلال الفترة بين ١١ إلى ١٣ فبراير

يستعد البطل العالمي وحامل لقب كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها يزيد بن محمد الراجحي برفقة ملاحه الإيرلندي مايكل أور، لخوض منافسات باها روسيا، الجولة الافتتاحية من كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها التي تستضيفها مدينة سانت بطرسبرغ الروسية في نسختها الـ١٨ خلال الفترة ما بين ١١ إلى ١٣ من فبراير.

ويمثل باها روسيا- الغابة الشمالية، الجولة الأولى من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة والجولة الأولى من كأس منطقة أوراسيا للكروس كانتري، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للسيارات آل "فيا".

وسيخوض حامل لقب البطولة، "يزيد" بجانب ملاحه "مايكل" مسافة الرالي الإجمالية ٦٠٠ كلم على مسارات مغطاة بالثلوج؛ بينما سيبلغ مجموع مسافة مراحلها الخاصة ٣٨٧ كلم الخاضعة للسرعة على امتداد يومين بمجموع ٩ مراحل خاصة.

ويسعى حامل لقب كأس العالم إلى المواصلة في تحقيق أهدافه للموسم الجديد والدفاع عن لقبه العالمي الذي حققه العام المنصرم على متن سيارة تويوتا هايلوكس من تحضير فريق أوفردرايف البلجيكي.

كما يأمل سفير رياضة المحركات السعودية المتسلح بخبرته الواسعة في المسارات الثلجية لتكرار إنجاز عام ٢٠١٤ في ظهوره الأول في الراليات الكروس كانتري مع فريق أوردرايف عندما حقق الفوز بلقب باها روسيا- الغابة الشمالية التي مثّلت الجولة الافتتاحية لراليات الكروس كانتري آنذاك على متن سيارة تويوتا هايلوكس.

وليست المسارات البيضاء المغطاة بالثلوج جديدةً على حامل اللقب؛ فقد سَبَق أن فاز الراجحي في رالي السويد عام ٢٠١٣ عندما كان منافسًا في بطولة العالم للراليات الـ"دبليو آر سي"، ليثبت ابن الصحراء قدرته على التفوق في جميع الظروف المناخية في الراليات المختلفة حول العالم؛ بغضّ النظر عن اختلاف نوع السيارة والأسلوب المعتمد.

وقال يزيد الراجحي الذي تُوج بمنصة رالي داكار حديثًا كأول سعودي يحقق هذا الإنجاز: "توجهنا إلى روسيا للمشاركة في باها روسيا- الغابة الشمالية وهي المشاركة الثانية بالنسبة لي في هذا الرالي في مسيرتي الاحترافية.

"وتابع: لديّ ذكريات جميلة في روسيا؛ فلقد فزت بأرضها فوق الثلوج في ظهوري الأول في راليات الكروس كانتري، مع تويوتا هايلوكس قبل ٨ سنوات".

وأكمل: أحب التسابق على الثلوج فهو أمر ممتع للغاية ومليء بالمغامرات، أتذكر حين فزت هنا مع فريق أوفردرايف، كانت لحظات رائعة لا يمكنني نسيانها لأنه كان أول موسم لي في الراليات صحراوية، وفزت في جولته الأولى، والآن كل ما علينا فعله هو أن ننتهج الاستراتيجية المناسبة لثلوج روسيا والفوز بالجولة الأولى من الموسم الجديد".

ووجّه الراجحي الشكر الخاص للشريك الرسمي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبداللطيف جميل للسيارات، على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في المحافل الدولية والإقليمية".

ومن جهته، قال مايكل عن استعداداته لـ"باها روسيا": "ستكون هذه المرة الأولى التي سأشارك في رالي ثلجي ضمن راليات الكروس كانتري باها، أعلم أنني شاركت في الكثير من الراليات الثلجية عندما كنت في بطولة العالم للراليات ولكن هنا تختلف الأمور، فالسيارات هنا على الدفع الرباعي وأسلوب القيادة تختلف عن سيارات الهاتشباك في الـ"دبلو آر سي"، ستكون تجربة جديدة بالنسبة لي مع صديقي يزيد".

وتابع: بداية جديدة، وموسم جديد وسيارة جديدة كليًّا. نعم نمتلك جميع عوامل الفوز ونحن على أتم الاستعداد".

يزيد الراجحي البطل العالمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الراجحي" جاهز للدفاع عن لقبه في أولى جولات كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها
سبق

يستعد البطل العالمي وحامل لقب كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها يزيد بن محمد الراجحي برفقة ملاحه الإيرلندي مايكل أور، لخوض منافسات باها روسيا، الجولة الافتتاحية من كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها التي تستضيفها مدينة سانت بطرسبرغ الروسية في نسختها الـ١٨ خلال الفترة ما بين ١١ إلى ١٣ من فبراير.

ويمثل باها روسيا- الغابة الشمالية، الجولة الأولى من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة والجولة الأولى من كأس منطقة أوراسيا للكروس كانتري، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للسيارات آل "فيا".

وسيخوض حامل لقب البطولة، "يزيد" بجانب ملاحه "مايكل" مسافة الرالي الإجمالية ٦٠٠ كلم على مسارات مغطاة بالثلوج؛ بينما سيبلغ مجموع مسافة مراحلها الخاصة ٣٨٧ كلم الخاضعة للسرعة على امتداد يومين بمجموع ٩ مراحل خاصة.

ويسعى حامل لقب كأس العالم إلى المواصلة في تحقيق أهدافه للموسم الجديد والدفاع عن لقبه العالمي الذي حققه العام المنصرم على متن سيارة تويوتا هايلوكس من تحضير فريق أوفردرايف البلجيكي.

كما يأمل سفير رياضة المحركات السعودية المتسلح بخبرته الواسعة في المسارات الثلجية لتكرار إنجاز عام ٢٠١٤ في ظهوره الأول في الراليات الكروس كانتري مع فريق أوردرايف عندما حقق الفوز بلقب باها روسيا- الغابة الشمالية التي مثّلت الجولة الافتتاحية لراليات الكروس كانتري آنذاك على متن سيارة تويوتا هايلوكس.

وليست المسارات البيضاء المغطاة بالثلوج جديدةً على حامل اللقب؛ فقد سَبَق أن فاز الراجحي في رالي السويد عام ٢٠١٣ عندما كان منافسًا في بطولة العالم للراليات الـ"دبليو آر سي"، ليثبت ابن الصحراء قدرته على التفوق في جميع الظروف المناخية في الراليات المختلفة حول العالم؛ بغضّ النظر عن اختلاف نوع السيارة والأسلوب المعتمد.

وقال يزيد الراجحي الذي تُوج بمنصة رالي داكار حديثًا كأول سعودي يحقق هذا الإنجاز: "توجهنا إلى روسيا للمشاركة في باها روسيا- الغابة الشمالية وهي المشاركة الثانية بالنسبة لي في هذا الرالي في مسيرتي الاحترافية.

"وتابع: لديّ ذكريات جميلة في روسيا؛ فلقد فزت بأرضها فوق الثلوج في ظهوري الأول في راليات الكروس كانتري، مع تويوتا هايلوكس قبل ٨ سنوات".

وأكمل: أحب التسابق على الثلوج فهو أمر ممتع للغاية ومليء بالمغامرات، أتذكر حين فزت هنا مع فريق أوفردرايف، كانت لحظات رائعة لا يمكنني نسيانها لأنه كان أول موسم لي في الراليات صحراوية، وفزت في جولته الأولى، والآن كل ما علينا فعله هو أن ننتهج الاستراتيجية المناسبة لثلوج روسيا والفوز بالجولة الأولى من الموسم الجديد".

ووجّه الراجحي الشكر الخاص للشريك الرسمي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبداللطيف جميل للسيارات، على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في المحافل الدولية والإقليمية".

ومن جهته، قال مايكل عن استعداداته لـ"باها روسيا": "ستكون هذه المرة الأولى التي سأشارك في رالي ثلجي ضمن راليات الكروس كانتري باها، أعلم أنني شاركت في الكثير من الراليات الثلجية عندما كنت في بطولة العالم للراليات ولكن هنا تختلف الأمور، فالسيارات هنا على الدفع الرباعي وأسلوب القيادة تختلف عن سيارات الهاتشباك في الـ"دبلو آر سي"، ستكون تجربة جديدة بالنسبة لي مع صديقي يزيد".

وتابع: بداية جديدة، وموسم جديد وسيارة جديدة كليًّا. نعم نمتلك جميع عوامل الفوز ونحن على أتم الاستعداد".

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
11:49 AM

"الراجحي" جاهز للدفاع عن لقبه في أولى جولات كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها

تستضيفها سانت بطرسبرغ في نسختها الـ١٨ خلال الفترة بين ١١ إلى ١٣ فبراير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
800

يستعد البطل العالمي وحامل لقب كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها يزيد بن محمد الراجحي برفقة ملاحه الإيرلندي مايكل أور، لخوض منافسات باها روسيا، الجولة الافتتاحية من كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها التي تستضيفها مدينة سانت بطرسبرغ الروسية في نسختها الـ١٨ خلال الفترة ما بين ١١ إلى ١٣ من فبراير.

ويمثل باها روسيا- الغابة الشمالية، الجولة الأولى من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة والجولة الأولى من كأس منطقة أوراسيا للكروس كانتري، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للسيارات آل "فيا".

وسيخوض حامل لقب البطولة، "يزيد" بجانب ملاحه "مايكل" مسافة الرالي الإجمالية ٦٠٠ كلم على مسارات مغطاة بالثلوج؛ بينما سيبلغ مجموع مسافة مراحلها الخاصة ٣٨٧ كلم الخاضعة للسرعة على امتداد يومين بمجموع ٩ مراحل خاصة.

ويسعى حامل لقب كأس العالم إلى المواصلة في تحقيق أهدافه للموسم الجديد والدفاع عن لقبه العالمي الذي حققه العام المنصرم على متن سيارة تويوتا هايلوكس من تحضير فريق أوفردرايف البلجيكي.

كما يأمل سفير رياضة المحركات السعودية المتسلح بخبرته الواسعة في المسارات الثلجية لتكرار إنجاز عام ٢٠١٤ في ظهوره الأول في الراليات الكروس كانتري مع فريق أوردرايف عندما حقق الفوز بلقب باها روسيا- الغابة الشمالية التي مثّلت الجولة الافتتاحية لراليات الكروس كانتري آنذاك على متن سيارة تويوتا هايلوكس.

وليست المسارات البيضاء المغطاة بالثلوج جديدةً على حامل اللقب؛ فقد سَبَق أن فاز الراجحي في رالي السويد عام ٢٠١٣ عندما كان منافسًا في بطولة العالم للراليات الـ"دبليو آر سي"، ليثبت ابن الصحراء قدرته على التفوق في جميع الظروف المناخية في الراليات المختلفة حول العالم؛ بغضّ النظر عن اختلاف نوع السيارة والأسلوب المعتمد.

وقال يزيد الراجحي الذي تُوج بمنصة رالي داكار حديثًا كأول سعودي يحقق هذا الإنجاز: "توجهنا إلى روسيا للمشاركة في باها روسيا- الغابة الشمالية وهي المشاركة الثانية بالنسبة لي في هذا الرالي في مسيرتي الاحترافية.

"وتابع: لديّ ذكريات جميلة في روسيا؛ فلقد فزت بأرضها فوق الثلوج في ظهوري الأول في راليات الكروس كانتري، مع تويوتا هايلوكس قبل ٨ سنوات".

وأكمل: أحب التسابق على الثلوج فهو أمر ممتع للغاية ومليء بالمغامرات، أتذكر حين فزت هنا مع فريق أوفردرايف، كانت لحظات رائعة لا يمكنني نسيانها لأنه كان أول موسم لي في الراليات صحراوية، وفزت في جولته الأولى، والآن كل ما علينا فعله هو أن ننتهج الاستراتيجية المناسبة لثلوج روسيا والفوز بالجولة الأولى من الموسم الجديد".

ووجّه الراجحي الشكر الخاص للشريك الرسمي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبداللطيف جميل للسيارات، على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في المحافل الدولية والإقليمية".

ومن جهته، قال مايكل عن استعداداته لـ"باها روسيا": "ستكون هذه المرة الأولى التي سأشارك في رالي ثلجي ضمن راليات الكروس كانتري باها، أعلم أنني شاركت في الكثير من الراليات الثلجية عندما كنت في بطولة العالم للراليات ولكن هنا تختلف الأمور، فالسيارات هنا على الدفع الرباعي وأسلوب القيادة تختلف عن سيارات الهاتشباك في الـ"دبلو آر سي"، ستكون تجربة جديدة بالنسبة لي مع صديقي يزيد".

وتابع: بداية جديدة، وموسم جديد وسيارة جديدة كليًّا. نعم نمتلك جميع عوامل الفوز ونحن على أتم الاستعداد".

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,673
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,366
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,052
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,079

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة