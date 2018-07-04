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فرار جماعي للمليشيا المتمردة بتعز و"التحالف" يستهدف منصات "الكاتيوشا"

مواجهات وسيطرة على مواقع استراتيجية والجيش يحرر مواقع جديدة في "حيفان"

نجحت قوات الجيش الوطني اليمني في تحرير مواقع جديدة في جبهة حيفان جنوبي تعز، فيما يعد تقدماً جديداً لها تزامناً مع فرار جماعي للمليشيا الانقلابية التي تكبدت خسائر فادحة.
وأوضح الناطق الرسمي للجيش الوطني في تعز العقيد عبدالباسط البحر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المواجهات العنيفة مع مليشيا الحوثي أسفرت عن تحرير مواقع جبل الصلة والممشاح وصولاً إلى منطقة الكرب بالاعبوس وسوق بني علي ومعهد الخير، كما تم تحرير جبل سعيد طه الاستراتيجي بالأثاور.
ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصدر ميداني أن قوات الجيش في ألوية العمالقة حررت موقعين استراتيجيين في الجبال المطلة على الوازعية غربي تعز.
وأوضح المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولة هجوم للمليشيا الانقلابية على مواقع الجيش الوطني في الوازعية، وطاردت الميليشيا الانقلابية حتى تتمكن من إبعاد خطرها عن المديريتين.
من جهة أخرى، تمكنت قوات الجيش الوطني، مسنودةً بطيران التحالف العربي، من تحرير مواقع جديدة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، بعد معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية ألحقت بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.


وفي جبهة كتاف، وصلت تعزيزات عسكرية جديدة لقوات الجيش اليمني شرقي محافظة صعدة، بالتزامن مع إحراز الجيش تقدماً جديداً في جبهة باقم شمالي المحافظة، فيما تمكنت قوات الجيش من تحرير مواقع جديدة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.
وشنّت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن عدة غارات جوية على مواقع وتحركات متفرقة للانقلابيين بمحافظة صعدة، واستهدفت منصة لإطلاق صواريخ كاتيوشا ومدفع هاون جنوب مديرية باقم.

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فرار جماعي للمليشيا المتمردة بتعز و"التحالف" يستهدف منصات "الكاتيوشا"
سبق

نجحت قوات الجيش الوطني اليمني في تحرير مواقع جديدة في جبهة حيفان جنوبي تعز، فيما يعد تقدماً جديداً لها تزامناً مع فرار جماعي للمليشيا الانقلابية التي تكبدت خسائر فادحة.
وأوضح الناطق الرسمي للجيش الوطني في تعز العقيد عبدالباسط البحر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المواجهات العنيفة مع مليشيا الحوثي أسفرت عن تحرير مواقع جبل الصلة والممشاح وصولاً إلى منطقة الكرب بالاعبوس وسوق بني علي ومعهد الخير، كما تم تحرير جبل سعيد طه الاستراتيجي بالأثاور.
ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصدر ميداني أن قوات الجيش في ألوية العمالقة حررت موقعين استراتيجيين في الجبال المطلة على الوازعية غربي تعز.
وأوضح المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولة هجوم للمليشيا الانقلابية على مواقع الجيش الوطني في الوازعية، وطاردت الميليشيا الانقلابية حتى تتمكن من إبعاد خطرها عن المديريتين.
من جهة أخرى، تمكنت قوات الجيش الوطني، مسنودةً بطيران التحالف العربي، من تحرير مواقع جديدة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، بعد معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية ألحقت بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.


وفي جبهة كتاف، وصلت تعزيزات عسكرية جديدة لقوات الجيش اليمني شرقي محافظة صعدة، بالتزامن مع إحراز الجيش تقدماً جديداً في جبهة باقم شمالي المحافظة، فيما تمكنت قوات الجيش من تحرير مواقع جديدة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.
وشنّت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن عدة غارات جوية على مواقع وتحركات متفرقة للانقلابيين بمحافظة صعدة، واستهدفت منصة لإطلاق صواريخ كاتيوشا ومدفع هاون جنوب مديرية باقم.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
09:51 AM

فرار جماعي للمليشيا المتمردة بتعز و"التحالف" يستهدف منصات "الكاتيوشا"

مواجهات وسيطرة على مواقع استراتيجية والجيش يحرر مواقع جديدة في "حيفان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجحت قوات الجيش الوطني اليمني في تحرير مواقع جديدة في جبهة حيفان جنوبي تعز، فيما يعد تقدماً جديداً لها تزامناً مع فرار جماعي للمليشيا الانقلابية التي تكبدت خسائر فادحة.
وأوضح الناطق الرسمي للجيش الوطني في تعز العقيد عبدالباسط البحر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المواجهات العنيفة مع مليشيا الحوثي أسفرت عن تحرير مواقع جبل الصلة والممشاح وصولاً إلى منطقة الكرب بالاعبوس وسوق بني علي ومعهد الخير، كما تم تحرير جبل سعيد طه الاستراتيجي بالأثاور.
ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصدر ميداني أن قوات الجيش في ألوية العمالقة حررت موقعين استراتيجيين في الجبال المطلة على الوازعية غربي تعز.
وأوضح المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولة هجوم للمليشيا الانقلابية على مواقع الجيش الوطني في الوازعية، وطاردت الميليشيا الانقلابية حتى تتمكن من إبعاد خطرها عن المديريتين.
من جهة أخرى، تمكنت قوات الجيش الوطني، مسنودةً بطيران التحالف العربي، من تحرير مواقع جديدة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، بعد معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية ألحقت بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.


وفي جبهة كتاف، وصلت تعزيزات عسكرية جديدة لقوات الجيش اليمني شرقي محافظة صعدة، بالتزامن مع إحراز الجيش تقدماً جديداً في جبهة باقم شمالي المحافظة، فيما تمكنت قوات الجيش من تحرير مواقع جديدة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.
وشنّت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن عدة غارات جوية على مواقع وتحركات متفرقة للانقلابيين بمحافظة صعدة، واستهدفت منصة لإطلاق صواريخ كاتيوشا ومدفع هاون جنوب مديرية باقم.

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