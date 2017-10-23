"الفيصل "يترأس الوفد السعودي في اجتماعات "الأنوك"

يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وفد المملكة المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الوطنية الأولمبية (الأنوك)، الذي سيُعقد في مدينة (كريت) اليونانية الأحد المقبل على مدى يومين، والذي سيترأسه الرئيس المكلف لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية السيد "روبن ميتشل".



ويضم الوفد السعودي المشارك في الاجتماع: نائب الرئيس الأمين العام للجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، بالإضافة إلى عضوي مجلس إدارة الأولمبية السعودية الأستاذ ياسر المسحل، وأضواء العريفي، والمدير التنفيذي للمراسم والفعاليات في اللجنة الأميرة رهام بنت سيف الإسلام، والمدير التنفيذي للتواصل المؤسسي عبدالعزيز البقوص.



وستناقش الاجتماعات العديد من التقارير المقدمة من قِبَل اللجان المنظمة للدورات والبطولات الأولمبية المقبلة كما سيتم مناقشة تكثيف الدورات التدريبية في اللجان الوطنية، إضافة لاتخاذ العديد من التوصيات الهامة المتعلقة بأنشطة اللجان الأولمبية الوطنية ومشاركتها في الدورات والبطولات التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية الدولية.