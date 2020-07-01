ترقية مدير عام الشؤون الإسلامية بعسير إلى المرتبة الثانية عشرة

صدر قرار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بترقية مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي إلى المرتبة الثانية عشرة.

وبهذه المناسبة قدّم الدكتور "سعود الغامدي" شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه الثقة الغالية؛ داعياً الله أن يكون عند حُسن الظن، وأن تكون هذا الترقية دافعًا إلى بذل المزيد من الجهد والعمل بما يخدم الدين والوطن والقيادة.