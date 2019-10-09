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سيناتور أمريكي لأردوغان: سأجعلك تدفع الثمن باهظاً

وصف العملية العسكرية بشمال سوريا بمثابة كارثة يجري إعدادها

أكد السيناتور الأمريكي الجمهوري، ليندسي جراهام، بأنه سيبذل جهوداً في الكونغرس لجعل أردوغان يدفع ثمناً باهظاً.
وتأتي تصريحات جراهام عشية إطلاق القوات التركية لعملية عسكرية واسعة شمال شرقي سوريا.
وبحسب ما ذكرته اليوم السابع فقد كتب جراهام تغريدة على "تويتر" قال فيها: "إذا كانت التقارير الإعلامية دقيقة حول دخول تركيا لشمالي سوريا، فهذا بمثابة كارثة يجري إعدادها.
يذكر أن جراهام كان قد طالب قبل يومين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالعدول عن قراره سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، معتبراً أن هذا الخيار "ينطوي على كارثة".

ليندسي جراهام أردوغان

الرئيسية/ أخبار العالم

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سيناتور أمريكي لأردوغان: سأجعلك تدفع الثمن باهظاً
سبق

أكد السيناتور الأمريكي الجمهوري، ليندسي جراهام، بأنه سيبذل جهوداً في الكونغرس لجعل أردوغان يدفع ثمناً باهظاً.
وتأتي تصريحات جراهام عشية إطلاق القوات التركية لعملية عسكرية واسعة شمال شرقي سوريا.
وبحسب ما ذكرته اليوم السابع فقد كتب جراهام تغريدة على "تويتر" قال فيها: "إذا كانت التقارير الإعلامية دقيقة حول دخول تركيا لشمالي سوريا، فهذا بمثابة كارثة يجري إعدادها.
يذكر أن جراهام كان قد طالب قبل يومين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالعدول عن قراره سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، معتبراً أن هذا الخيار "ينطوي على كارثة".

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
07:59 PM

سيناتور أمريكي لأردوغان: سأجعلك تدفع الثمن باهظاً

وصف العملية العسكرية بشمال سوريا بمثابة كارثة يجري إعدادها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد السيناتور الأمريكي الجمهوري، ليندسي جراهام، بأنه سيبذل جهوداً في الكونغرس لجعل أردوغان يدفع ثمناً باهظاً.
وتأتي تصريحات جراهام عشية إطلاق القوات التركية لعملية عسكرية واسعة شمال شرقي سوريا.
وبحسب ما ذكرته اليوم السابع فقد كتب جراهام تغريدة على "تويتر" قال فيها: "إذا كانت التقارير الإعلامية دقيقة حول دخول تركيا لشمالي سوريا، فهذا بمثابة كارثة يجري إعدادها.
يذكر أن جراهام كان قد طالب قبل يومين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالعدول عن قراره سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، معتبراً أن هذا الخيار "ينطوي على كارثة".

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