النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير عسير يتسلم التقرير السنوي لـلجنة التنمية النسائية بأبها

أشاد بجهود القائمين عليها وأكد أهمية الأعمال التطوعية

أثنى الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على جهود القائمين على لجنة التنمية الاجتماعية النسائية بأبها, مؤكداً على أهمية الأعمال التطوعية التي تقوم بها اللجنة وأثرها الاجتماعي.

جاء ذلك خلال استقباله صباح اليوم بمكتبه بالإمارة رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية النسائية بأبها مها بنت محمد الشهري, وعدد من أعضاء مجلس الإدارة .

وقدمت الشهري خلال اللقاء التقرير السنوي للجنة الذي تضمن جهود ونشاطات اللجنة خلال الفترة الماضية, والمبادرات التي تقدمها، والتي تأتي في مقدمتها مبادرة "من الحرفية إلى المهنية"، والذي قدم لنزيلات سجن أبها, ومبادرة "بيئة عسير للقمة تسير" الذي يهدف إلى توعية المجتمع للمحافظة على البيئة ويركز على تنمية وتثقيف الحس الناقد لدى الإنسان تجاه بيئته والمحافظة عليها, وعلى الممتلكات العامة، بالإضافة إلى مبادرة "أدخل البهجة على عالمي" .

وفي نهاية اللقاء ثمنت رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية النسائية بأبها اهتمام الأمير فيصل بن خالد بأعمال وبرامج اللجنة التطوعية، ودعمه اللا محدود لها, كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير عسير يتسلم التقرير السنوي لـلجنة التنمية النسائية بأبها
سبق

أثنى الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على جهود القائمين على لجنة التنمية الاجتماعية النسائية بأبها, مؤكداً على أهمية الأعمال التطوعية التي تقوم بها اللجنة وأثرها الاجتماعي.

جاء ذلك خلال استقباله صباح اليوم بمكتبه بالإمارة رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية النسائية بأبها مها بنت محمد الشهري, وعدد من أعضاء مجلس الإدارة .

وقدمت الشهري خلال اللقاء التقرير السنوي للجنة الذي تضمن جهود ونشاطات اللجنة خلال الفترة الماضية, والمبادرات التي تقدمها، والتي تأتي في مقدمتها مبادرة "من الحرفية إلى المهنية"، والذي قدم لنزيلات سجن أبها, ومبادرة "بيئة عسير للقمة تسير" الذي يهدف إلى توعية المجتمع للمحافظة على البيئة ويركز على تنمية وتثقيف الحس الناقد لدى الإنسان تجاه بيئته والمحافظة عليها, وعلى الممتلكات العامة، بالإضافة إلى مبادرة "أدخل البهجة على عالمي" .

وفي نهاية اللقاء ثمنت رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية النسائية بأبها اهتمام الأمير فيصل بن خالد بأعمال وبرامج اللجنة التطوعية، ودعمه اللا محدود لها, كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
05:40 PM

أمير عسير يتسلم التقرير السنوي لـلجنة التنمية النسائية بأبها

أشاد بجهود القائمين عليها وأكد أهمية الأعمال التطوعية

A A A
ظافر الشهري - أبها
4
392

أثنى الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على جهود القائمين على لجنة التنمية الاجتماعية النسائية بأبها, مؤكداً على أهمية الأعمال التطوعية التي تقوم بها اللجنة وأثرها الاجتماعي.

جاء ذلك خلال استقباله صباح اليوم بمكتبه بالإمارة رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية النسائية بأبها مها بنت محمد الشهري, وعدد من أعضاء مجلس الإدارة .

وقدمت الشهري خلال اللقاء التقرير السنوي للجنة الذي تضمن جهود ونشاطات اللجنة خلال الفترة الماضية, والمبادرات التي تقدمها، والتي تأتي في مقدمتها مبادرة "من الحرفية إلى المهنية"، والذي قدم لنزيلات سجن أبها, ومبادرة "بيئة عسير للقمة تسير" الذي يهدف إلى توعية المجتمع للمحافظة على البيئة ويركز على تنمية وتثقيف الحس الناقد لدى الإنسان تجاه بيئته والمحافظة عليها, وعلى الممتلكات العامة، بالإضافة إلى مبادرة "أدخل البهجة على عالمي" .

وفي نهاية اللقاء ثمنت رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية النسائية بأبها اهتمام الأمير فيصل بن خالد بأعمال وبرامج اللجنة التطوعية، ودعمه اللا محدود لها, كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.

شارك برأيك
72
467

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,407
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,095
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,175
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,298

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

انتهى زمن الأربعة الكبار

انتهى زمن الأربعة الكبار

سلطان رديف
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة