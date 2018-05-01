أمير عسير يتسلم التقرير السنوي لـلجنة التنمية النسائية بأبها

أشاد بجهود القائمين عليها وأكد أهمية الأعمال التطوعية

أثنى الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على جهود القائمين على لجنة التنمية الاجتماعية النسائية بأبها, مؤكداً على أهمية الأعمال التطوعية التي تقوم بها اللجنة وأثرها الاجتماعي.

جاء ذلك خلال استقباله صباح اليوم بمكتبه بالإمارة رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية النسائية بأبها مها بنت محمد الشهري, وعدد من أعضاء مجلس الإدارة .

وقدمت الشهري خلال اللقاء التقرير السنوي للجنة الذي تضمن جهود ونشاطات اللجنة خلال الفترة الماضية, والمبادرات التي تقدمها، والتي تأتي في مقدمتها مبادرة "من الحرفية إلى المهنية"، والذي قدم لنزيلات سجن أبها, ومبادرة "بيئة عسير للقمة تسير" الذي يهدف إلى توعية المجتمع للمحافظة على البيئة ويركز على تنمية وتثقيف الحس الناقد لدى الإنسان تجاه بيئته والمحافظة عليها, وعلى الممتلكات العامة، بالإضافة إلى مبادرة "أدخل البهجة على عالمي" .

وفي نهاية اللقاء ثمنت رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية النسائية بأبها اهتمام الأمير فيصل بن خالد بأعمال وبرامج اللجنة التطوعية، ودعمه اللا محدود لها, كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.