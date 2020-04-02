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"شكراً بابا" تلقى رواجاً.. شاهد من مكة: فخر الطفولة بأهل البطولة

رسائل تترجم مشاعر الصغار تجاه آبائهم الذين يواجهون "كورونا"

بثّ مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، مقطع فيديو، ظهر من خلاله أطفال يوجهون رسائل لآبائهم الذين يعملون في ذات المستشفى؛ نظير مواجهتهم لفيروس "كورونا" الجديد، وتفانيهم في عملهم لمجابهة الوباء.

"شكراً بابا".. بهذه العبارة ردد الأطفال رسائلهم لآبائهم العاملين بالمستشفى، وترجموا مشاعرهم وفخرهم واعتزازهم بوالديهم "أبطال الصحة".

ولاقى المقطع رواجاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ الذين أشادوا بالفكرة، والتي تهدف إلى تعزيز الجانب الإنساني الذي يقدمه أبطال الصحة وهم يعملون في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس "كورونا"، وما حملته رسائل أطفالهم من تحفيز واعتزاز.

مستشفى النور التخصصي مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شكراً بابا" تلقى رواجاً.. شاهد من مكة: فخر الطفولة بأهل البطولة
سبق

بثّ مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، مقطع فيديو، ظهر من خلاله أطفال يوجهون رسائل لآبائهم الذين يعملون في ذات المستشفى؛ نظير مواجهتهم لفيروس "كورونا" الجديد، وتفانيهم في عملهم لمجابهة الوباء.

"شكراً بابا".. بهذه العبارة ردد الأطفال رسائلهم لآبائهم العاملين بالمستشفى، وترجموا مشاعرهم وفخرهم واعتزازهم بوالديهم "أبطال الصحة".

ولاقى المقطع رواجاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ الذين أشادوا بالفكرة، والتي تهدف إلى تعزيز الجانب الإنساني الذي يقدمه أبطال الصحة وهم يعملون في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس "كورونا"، وما حملته رسائل أطفالهم من تحفيز واعتزاز.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
01:08 PM

"شكراً بابا" تلقى رواجاً.. شاهد من مكة: فخر الطفولة بأهل البطولة

رسائل تترجم مشاعر الصغار تجاه آبائهم الذين يواجهون "كورونا"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
7,900

بثّ مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، مقطع فيديو، ظهر من خلاله أطفال يوجهون رسائل لآبائهم الذين يعملون في ذات المستشفى؛ نظير مواجهتهم لفيروس "كورونا" الجديد، وتفانيهم في عملهم لمجابهة الوباء.

"شكراً بابا".. بهذه العبارة ردد الأطفال رسائلهم لآبائهم العاملين بالمستشفى، وترجموا مشاعرهم وفخرهم واعتزازهم بوالديهم "أبطال الصحة".

ولاقى المقطع رواجاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ الذين أشادوا بالفكرة، والتي تهدف إلى تعزيز الجانب الإنساني الذي يقدمه أبطال الصحة وهم يعملون في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس "كورونا"، وما حملته رسائل أطفالهم من تحفيز واعتزاز.

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