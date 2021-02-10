النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لقطة درامية.. تعرّف على "أحسن صورة للحياة البرية في 2020

اختيرت عبر الإدلاء بأكثر من 55 ألف صوت من جميع أنحاء العالم

فازت صورة درامية التقطها المصور روبرت إروين، ابن عالم البيئة الشهير ستيف إيروين، بطائرة بدون طيار خلال حريق غابات مدمر في أستراليا بجائزة "أحسن مصور للحياة البرية لعام 2020".

وتسلط الصورةُ الضوءَ على الدمار الذي خلّفه حريق غابات هائل في أستراليا؛ حيث تظهر خط نار في منتصف الغابة المتواجدة بالقرب من محمية ستيف إيروين في ولاية كوينزلاند.

ووفق "سكاي نيوز عربية" جاء الخط الناري في منتصف الغابة؛ حيث ترك المساحات الخضراء التي لم تحصدها النيران في جانب، والبقايا المتفحمة في الجانب الآخر.

وذكر روبرت، الذي يبلغ من العمر 17 عامًا، أنه "متحمس للغاية بعد فوزه بهذه الجائزة".

وأضاف أنه التقط الصورة بعد أن رصد دخانًا في الأفق؛ لكن كان عليه أن يكون سريعًا لأن بطارية طائرته بدون طيار كانت على مشارف النفاد.

وتم الإدلاء بأكثر من 55000 صوت من جميع أنحاء العالم، في المسابقة التي تُكَرّم أحسن صورة يختارها الجمهور كل عام كجزء من الجوائز السنوية لمتحف التاريخ الطبيعي للحياة البرية.

ووصف مدير متحف التاريخ الطبيعي دوغ جور، الصورة بأنها "مثيرة ورمزية".

صورة درامية المصور روبرت إروين

الرئيسية/ محطات

اعلان
لقطة درامية.. تعرّف على "أحسن صورة للحياة البرية في 2020
سبق

فازت صورة درامية التقطها المصور روبرت إروين، ابن عالم البيئة الشهير ستيف إيروين، بطائرة بدون طيار خلال حريق غابات مدمر في أستراليا بجائزة "أحسن مصور للحياة البرية لعام 2020".

وتسلط الصورةُ الضوءَ على الدمار الذي خلّفه حريق غابات هائل في أستراليا؛ حيث تظهر خط نار في منتصف الغابة المتواجدة بالقرب من محمية ستيف إيروين في ولاية كوينزلاند.

ووفق "سكاي نيوز عربية" جاء الخط الناري في منتصف الغابة؛ حيث ترك المساحات الخضراء التي لم تحصدها النيران في جانب، والبقايا المتفحمة في الجانب الآخر.

وذكر روبرت، الذي يبلغ من العمر 17 عامًا، أنه "متحمس للغاية بعد فوزه بهذه الجائزة".

وأضاف أنه التقط الصورة بعد أن رصد دخانًا في الأفق؛ لكن كان عليه أن يكون سريعًا لأن بطارية طائرته بدون طيار كانت على مشارف النفاد.

وتم الإدلاء بأكثر من 55000 صوت من جميع أنحاء العالم، في المسابقة التي تُكَرّم أحسن صورة يختارها الجمهور كل عام كجزء من الجوائز السنوية لمتحف التاريخ الطبيعي للحياة البرية.

ووصف مدير متحف التاريخ الطبيعي دوغ جور، الصورة بأنها "مثيرة ورمزية".

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
12:10 PM

لقطة درامية.. تعرّف على "أحسن صورة للحياة البرية في 2020

اختيرت عبر الإدلاء بأكثر من 55 ألف صوت من جميع أنحاء العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,171

فازت صورة درامية التقطها المصور روبرت إروين، ابن عالم البيئة الشهير ستيف إيروين، بطائرة بدون طيار خلال حريق غابات مدمر في أستراليا بجائزة "أحسن مصور للحياة البرية لعام 2020".

وتسلط الصورةُ الضوءَ على الدمار الذي خلّفه حريق غابات هائل في أستراليا؛ حيث تظهر خط نار في منتصف الغابة المتواجدة بالقرب من محمية ستيف إيروين في ولاية كوينزلاند.

ووفق "سكاي نيوز عربية" جاء الخط الناري في منتصف الغابة؛ حيث ترك المساحات الخضراء التي لم تحصدها النيران في جانب، والبقايا المتفحمة في الجانب الآخر.

وذكر روبرت، الذي يبلغ من العمر 17 عامًا، أنه "متحمس للغاية بعد فوزه بهذه الجائزة".

وأضاف أنه التقط الصورة بعد أن رصد دخانًا في الأفق؛ لكن كان عليه أن يكون سريعًا لأن بطارية طائرته بدون طيار كانت على مشارف النفاد.

وتم الإدلاء بأكثر من 55000 صوت من جميع أنحاء العالم، في المسابقة التي تُكَرّم أحسن صورة يختارها الجمهور كل عام كجزء من الجوائز السنوية لمتحف التاريخ الطبيعي للحياة البرية.

ووصف مدير متحف التاريخ الطبيعي دوغ جور، الصورة بأنها "مثيرة ورمزية".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,436
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,639
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,378

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة