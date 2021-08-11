النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الأمير سطام تحدّد موعد بدء التقديم في الإسكان الطلابي بالسيح

قالت: سيكون تقديم الطلبات عبر بوابة الخدمات الطلابية الإلكترونية

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، بدء استقبال طلبات الإسكان الطلابي في مقر الجامعة بمدينة السيح، اعتباراً من يوم الأربعاء 17 - 1 - 1443هـ، ويستمر لمدة 3 أيام.

ونوّهت عمادة شؤون الطلاب، أن الإسكان الطلابي في المدينة الجامعية مخصص لطلاب كليات الجامعة في مدينة السيح، ‏وسيكون تقديم الطلبات عبر بوابة الخدمات الطلابية الإلكترونية: eserve.psau.edu.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة الأمير سطام تحدّد موعد بدء التقديم في الإسكان الطلابي بالسيح
سبق

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، بدء استقبال طلبات الإسكان الطلابي في مقر الجامعة بمدينة السيح، اعتباراً من يوم الأربعاء 17 - 1 - 1443هـ، ويستمر لمدة 3 أيام.

ونوّهت عمادة شؤون الطلاب، أن الإسكان الطلابي في المدينة الجامعية مخصص لطلاب كليات الجامعة في مدينة السيح، ‏وسيكون تقديم الطلبات عبر بوابة الخدمات الطلابية الإلكترونية: eserve.psau.edu.sa.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
12:41 PM

جامعة الأمير سطام تحدّد موعد بدء التقديم في الإسكان الطلابي بالسيح

قالت: سيكون تقديم الطلبات عبر بوابة الخدمات الطلابية الإلكترونية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
294

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، بدء استقبال طلبات الإسكان الطلابي في مقر الجامعة بمدينة السيح، اعتباراً من يوم الأربعاء 17 - 1 - 1443هـ، ويستمر لمدة 3 أيام.

ونوّهت عمادة شؤون الطلاب، أن الإسكان الطلابي في المدينة الجامعية مخصص لطلاب كليات الجامعة في مدينة السيح، ‏وسيكون تقديم الطلبات عبر بوابة الخدمات الطلابية الإلكترونية: eserve.psau.edu.sa.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,652
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,326
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,607
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,296

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة