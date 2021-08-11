جامعة الأمير سطام تحدّد موعد بدء التقديم في الإسكان الطلابي بالسيح
قالت: سيكون تقديم الطلبات عبر بوابة الخدمات الطلابية الإلكترونية
أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، بدء استقبال طلبات الإسكان الطلابي في مقر الجامعة بمدينة السيح، اعتباراً من يوم الأربعاء 17 - 1 - 1443هـ، ويستمر لمدة 3 أيام.
ونوّهت عمادة شؤون الطلاب، أن الإسكان الطلابي في المدينة الجامعية مخصص لطلاب كليات الجامعة في مدينة السيح، وسيكون تقديم الطلبات عبر بوابة الخدمات الطلابية الإلكترونية: eserve.psau.edu.sa.
جامعة الأمير سطام تحدّد موعد بدء التقديم في الإسكان الطلابي بالسيح
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-11
أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، بدء استقبال طلبات الإسكان الطلابي في مقر الجامعة بمدينة السيح، اعتباراً من يوم الأربعاء 17 - 1 - 1443هـ، ويستمر لمدة 3 أيام.
ونوّهت عمادة شؤون الطلاب، أن الإسكان الطلابي في المدينة الجامعية مخصص لطلاب كليات الجامعة في مدينة السيح، وسيكون تقديم الطلبات عبر بوابة الخدمات الطلابية الإلكترونية: eserve.psau.edu.sa.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
12:41 PM
جامعة الأمير سطام تحدّد موعد بدء التقديم في الإسكان الطلابي بالسيح
قالت: سيكون تقديم الطلبات عبر بوابة الخدمات الطلابية الإلكترونية
أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، بدء استقبال طلبات الإسكان الطلابي في مقر الجامعة بمدينة السيح، اعتباراً من يوم الأربعاء 17 - 1 - 1443هـ، ويستمر لمدة 3 أيام.
ونوّهت عمادة شؤون الطلاب، أن الإسكان الطلابي في المدينة الجامعية مخصص لطلاب كليات الجامعة في مدينة السيح، وسيكون تقديم الطلبات عبر بوابة الخدمات الطلابية الإلكترونية: eserve.psau.edu.sa.