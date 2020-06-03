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إنتاج النفط الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ 2018

انخفض 200 ألف برميل الأسبوع الماضي

كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي 200 ألف برميل يومياً إلى 11.2 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.


وأوضحت الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، قفزت إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2010، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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إنتاج النفط الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ 2018
سبق

كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي 200 ألف برميل يومياً إلى 11.2 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.


وأوضحت الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، قفزت إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2010، وفقاً لـ"رويترز".

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
07:32 PM

إنتاج النفط الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ 2018

انخفض 200 ألف برميل الأسبوع الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي 200 ألف برميل يومياً إلى 11.2 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.


وأوضحت الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، قفزت إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2010، وفقاً لـ"رويترز".

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